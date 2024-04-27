Як отримати пенсійне посвідчення у 2024 році: інструкція

Як оформити пенсійне посвідчення

Спершу потрібно подати заяву:

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України до розділу "Щодо пенсійного забезпечення"

за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд" до розділу "Комунікації з ПФУ" "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"

особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (незалежно від місця перебування на обліку як одержувача пенсії)

До заяви потрібно додати сканкопії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотографії та підпису особи.

Якщо особа звертається безпосередньо у Пенсійний фонд, то слід надати оригінали зазначених документів та фото (2,5 на 3,0 см).

Важливо врахувати, що розмір кожного файлу (сканованої копії документу) не повинен перевищувати 1 Мб, формат має бути файлу: JPG, JPEG, PDF. Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.

Вимоги до сканованої копії фотографії:

назва файлу - Photo_compressed.jpeg

розмір файлу - від 20 до 24 кБ

розмір фотографії - заввишки 30 мм та завширшки 25 мм

зміст фотографії - фотографії обличчя повинно становити 70-80 %

фон фотографії - білий

фотографія має бути зроблена протягом останніх 6 місяців

на фото мають бути відсутні будь-які сторонні предмети

фотографія має бути кольоровою

Вимоги до сканованої копії підпису:

назва файлу - Sign_compressed.jpeg

розмір файлу - від 3 до 5 кБ

підпис має бути виконаний чернилами чорного кольору

Під час подання заяви потрібно вказати, у якому сервісному центрі Пенсійного фонду вам буде зручно забрати посвідчення.

Як замовити пенсійне посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду України - дивіться тут.