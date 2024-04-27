Як отримати пенсійне посвідчення у 2024 році: інструкція

Українцям, щоб оформити пенсійне посвідчення, потрібно подати заяву, звернувшись особисто у Пенсійний фонд або ж надіславши її через сайт.
Про як правильно це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Пенсійного фонду.
Спершу потрібно подати заяву:
До заяви потрібно додати сканкопії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотографії та підпису особи.
Якщо особа звертається безпосередньо у Пенсійний фонд, то слід надати оригінали зазначених документів та фото (2,5 на 3,0 см).
Важливо врахувати, що розмір кожного файлу (сканованої копії документу) не повинен перевищувати 1 Мб, формат має бути файлу: JPG, JPEG, PDF. Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.
Вимоги до сканованої копії фотографії:
Вимоги до сканованої копії підпису:
Під час подання заяви потрібно вказати, у якому сервісному центрі Пенсійного фонду вам буде зручно забрати посвідчення.
Як замовити пенсійне посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду України - дивіться тут.
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