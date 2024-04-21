ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ

Україна, Неділя 21 квітня 2024 08:15
UA EN RU
Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ Фото: Пенсія працюючих пенсіонерів зросла до 6,1 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 743,27 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094,28 гривень.

З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 7,7% (на 433,23 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком - 72,95%
  • по інвалідності - 14,99%
  • у разі втрати годувальника - 6,26%
  • за вислугу років - 5,20%
  • соціальні пенсії - 0,56%
  • довічне утримання суддів - 0,04%.

Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ

Перерахунок працюючим пенсіонерам

Нагадаємо, автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.

Перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 року (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за I квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні Пенсії в Україні
NEWS
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
Електронний кабінет призовника. Коли запрацює і чи обов'язкова реєстрація
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил