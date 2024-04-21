Скільки в Україні отримують працюючі пенсіонери: дані ПФУ

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 743,27 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094,28 гривень.

З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 7,7% (на 433,23 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком - 72,95%

по інвалідності - 14,99%

у разі втрати годувальника - 6,26%

за вислугу років - 5,20%

соціальні пенсії - 0,56%

довічне утримання суддів - 0,04%.

Перерахунок працюючим пенсіонерам

Нагадаємо, автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.

Перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 року (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за I квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично.