Пенсіонери в червні отримають надбавку до пенсії: хто саме та скільки

Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів розпочався з 1 квітня, але збільшення сум може відбутися лише у червні.

Про те, хто отримає підвищення до виплат вже в червні, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Що треба знати пенсіонерам

Цей перерахунок відбудеться після отримання інформації про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (звіти приймаються до 10 травня).

Очікується, що у червні пенсіонери, яким буде здійснено перерахунок, отримають збільшені суми пенсійних виплат та компенсацію за попередні місяці, як пояснюють у Пенсійному фонді.

Перерахунок стосується тільки тих осіб, які мають не менше ніж 24 місяці стажу. Оскільки надбавка за кожний рік стажу складає 23,61 гривні, очевидно, що мінімальна компенсація становитиме 47,22 гривні.

У червні не передбачено індексації або перерахунку, але пенсії для осіб у віці старше 70 років збільшаться. Це станеться завдяки нарахуванню вікової надбавки, яка наразі складає:

для осіб від 70 до 74 років включно - 300 гривень;

для осіб від 75 до 79 років включно - 456 гривень;

для осіб від 80 років - 570 гривень.

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.