Как получить пенсионное удостоверение в 2024 году: инструкция

Украинцам, чтобы оформить пенсионное удостоверение, нужно подать заявление, обратившись лично в Пенсионный фонд или отправив его через сайт.
О том, как правильно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда.
Для начала нужно подать заявление:
К заявлению следует добавить сканкопии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, фотографии и подписи лица.
Если лицо обращается непосредственно в Пенсионный фонд, следует предоставить оригиналы указанных документов и фото (2,5 на 3,0 см).
Важно учитывать, что размер каждого файла (сканированная копия документа) не должен превышать 1 Мб, формат должен быть файла: JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, следует прикреплять как один файл.
Требования к сканированной копии фотографии:
Требования к сканированной копии подписи:
При подаче заявления нужно указать, в каком сервисном центре Пенсионного фонда вам будет удобно забрать удостоверение.
Как заказать пенсионное удостоверение через вебпортал Пенсионного фонда Украины - смотрите здесь.
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