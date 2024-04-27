Как получить пенсионное удостоверение в 2024 году: инструкция

Как оформить пенсионное удостоверение

Для начала нужно подать заявление:

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в раздел "О пенсионном обеспечении"

с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд" в раздел "Коммуникации по ПФУ" "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения"

лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (независимо от места нахождения на учете как получателя пенсии)

К заявлению следует добавить сканкопии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, фотографии и подписи лица.

Если лицо обращается непосредственно в Пенсионный фонд, следует предоставить оригиналы указанных документов и фото (2,5 на 3,0 см).

Важно учитывать, что размер каждого файла (сканированная копия документа) не должен превышать 1 Мб, формат должен быть файла: JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, следует прикреплять как один файл.

Требования к сканированной копии фотографии:

название файла - Photo_compressed.jpeg

размер файла - от 20 до 24 кБ

размер фотографии - высотой 30 мм и шириной 25 мм

содержание фотографии - фотографии лицо должно составлять 70-80 %

фон фотографии - белый

фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев

на фото должны отсутствовать какие-либо посторонние предметы

фотография должна быть цветной

Требования к сканированной копии подписи:

название файла - Sign_compressed.jpeg

размер файла - от 3 до 5 кБ

подпись должна быть выполнена чернилами черного цвета

При подаче заявления нужно указать, в каком сервисном центре Пенсионного фонда вам будет удобно забрать удостоверение.

Как заказать пенсионное удостоверение через вебпортал Пенсионного фонда Украины - смотрите здесь.