Названо велику помилку жінок у спортзалі, яка шкодить шкірі

Будь-яка жінка хоче весь час виглядати красиво, у тому числі під час тренування. Однак, існує певна косметика, якої варто уникати під час занять у спортзалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Якої косметики уникати

Хоча гарний зовнішній вигляд під час занять пілатесом або важкої атлетики завжди викликає гарне самопочуття, поки ви не подивіться в дзеркало після тренування. Все тому, що під час активностей косметика може потекти.

Візажист Мел Трірвейлер розповіла, що слід завжди уникати важких тональних кремів, консилерів із повним покриттям і пудри під час тренувань. Оскільки такі засоби можуть забивати пори, що може спричинити подразнення шкіри або висипання.

Також краще уникати звичайної туші для вій, оскільки вона може текти та подразнювати очі. Натомість оберіть водостійку туш, яка створена для стійкості до поту та вологості.

Що стосується конкретних інгредієнтів, яких слід уникати, то сюди відносяться засоби з важкими оліями, спиртом і силіконом.

Для тих, хто хоче нанести трохи макіяжу перед тренуванням, то варто обирати легкі засоби догляду за шкірою. Продукти для тренажерних залів включають сироваткові основи, які є ідеальними оскільки вони забезпечують дихаючу, некомедогенну формулу, яка вирівнює тон шкіри, зберігаючи колір обличчя свіжим і здоровим.

Експерт запропонувала шукати варіанти, збагачені такими інгредієнтами, як гіалуронова кислота та пептиди, щоб зволожити та підтягнути шкіру.

Мел також порадила відвідувачам тренажерного залу розбризкувати спрей для фіксації, щоб ваш макіяж тримався довше, якщо ви цього хочете.

Як очистити шкіру після тренування

Після тренування дуже важливо правильно очистити шкіру, і експерт розробила найкращу програму догляду за шкірою після тренування. Вона сказала, що спочатку ви повинні ретельно очистити шкіру, щоб видалити піт, макіяж і надлишок жиру за допомогою хорошого засобу або бальзаму для очищення.