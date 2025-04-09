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Как "освежить" лицо и снять отеки? Косметолог показала простое упражнение

Среда 09 апреля 2025 14:25
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Как "освежить" лицо и снять отеки? Косметолог показала простое упражнение Косметолог показала, как активизировать кровообращение и уменьшить отеки на лице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы улучшить циркуляцию жидкости и избавиться от застоев, стоит выполнять простое, но эффективное упражнение. Оно поможет снять отеки, улучшить контуры лица и общее состояние кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Как выполнять

По словам эксперта, легкий лимфодренаж зоны вокруг глаз активизирует кровообращение и лимфоотток, уменьшая застой жидкости.

Сначала нужно делать подушечками пальцев похлопывающие движения вокруг глаз и бровей. Они будут давать легкий лимфодренаж и одновременно не будут выводить лишнюю жидкость

Далее нужно делать легкие поглаживания под бровью и до зоны висков и опускаться мягко вдоль уха по боковой поверхности шеи. Делаем вдох и легко нажимаем на ключицу и выдыхаем.

Косметолог отметила, что такие движения можно делать прямо дома, не тратя на это много времени. И уже после нескольких сеансов вы заметите, как уменьшаются отеки, а кожа выглядит более свежей и отдохнувшей.

Что еще поможет уменьшить отеки и активизировать кровообращение

Холодные компрессы

Охлажденные полотенца или специальные гелевые маски для лица могут уменьшить отеки. Холод уменьшает приток жидкости к тканям и помогает снять воспаление.

Физические упражнения

Легкие физические упражнения или йога помогают активизировать кровообращение по всему телу, что, в свою очередь, улучшает циркуляцию крови в лице.

Правильное питание и водный баланс

Потребление достаточного количества воды и продуктов, богатых калием (например, бананы, авокадо), помогает уменьшить задержку жидкости в организме и на лице.

Средства с лимфодренажными свойствами

Используйте кремы и сыворотки с экстрактами кофе, морских водорослей или других активных компонентов, которые способствуют уменьшению отеков и улучшению кровообращения.

Во время сна старайтесь спать с поднятой головой, это поможет избежать накопления жидкости на лице.

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