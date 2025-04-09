Как "освежить" лицо и снять отеки? Косметолог показала простое упражнение
Чтобы улучшить циркуляцию жидкости и избавиться от застоев, стоит выполнять простое, но эффективное упражнение. Оно поможет снять отеки, улучшить контуры лица и общее состояние кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Как выполнять
По словам эксперта, легкий лимфодренаж зоны вокруг глаз активизирует кровообращение и лимфоотток, уменьшая застой жидкости.
Сначала нужно делать подушечками пальцев похлопывающие движения вокруг глаз и бровей. Они будут давать легкий лимфодренаж и одновременно не будут выводить лишнюю жидкость
Далее нужно делать легкие поглаживания под бровью и до зоны висков и опускаться мягко вдоль уха по боковой поверхности шеи. Делаем вдох и легко нажимаем на ключицу и выдыхаем.
Косметолог отметила, что такие движения можно делать прямо дома, не тратя на это много времени. И уже после нескольких сеансов вы заметите, как уменьшаются отеки, а кожа выглядит более свежей и отдохнувшей.
Что еще поможет уменьшить отеки и активизировать кровообращение
Холодные компрессы
Охлажденные полотенца или специальные гелевые маски для лица могут уменьшить отеки. Холод уменьшает приток жидкости к тканям и помогает снять воспаление.
Физические упражнения
Легкие физические упражнения или йога помогают активизировать кровообращение по всему телу, что, в свою очередь, улучшает циркуляцию крови в лице.
Правильное питание и водный баланс
Потребление достаточного количества воды и продуктов, богатых калием (например, бананы, авокадо), помогает уменьшить задержку жидкости в организме и на лице.
Средства с лимфодренажными свойствами
Используйте кремы и сыворотки с экстрактами кофе, морских водорослей или других активных компонентов, которые способствуют уменьшению отеков и улучшению кровообращения.
Во время сна старайтесь спать с поднятой головой, это поможет избежать накопления жидкости на лице.
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