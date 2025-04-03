"Підтяжка" обличчя вдома: 7 звичок, які зменшать щоки та зроблять обличчя худішим

Бажаєте зробити обличчя більш підтягнутим і зменшити зайвий жир? Названо корисні звички, які допоможуть покращити контури обличчя, позбутися набряків і підтримати здоровий вигляд шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Чи можна скинути жир лише з обличчя

Лікар Лідія Александер розповіла, що втрата ваги може бути більш швидкою на обличчі, оскільки обличчя не є великою областю накопичення жиру. Тому невеликий відсоток втрати жиру може бути більш помітним, ніж на стегнах.

За словами дієтолог Бети Червоні, коли ви активно втрачаєте вагу, більшість людей помічають, що обличчя стає ніби худішим.

Набір непропорційної ваги на обличчі може бути спричинений декількома факторами, включаючи "характеристики розподілу жиру, гормони, затримку рідини та генетику". Усі вони відіграють певну роль.

Деякі люди набирають більше ваги на обличчі, ніж інші. Все через генетику, адже вона відіграє важливу роль у тому, де ваше тіло спочатку буде накопичувати жир. Тому деякі люди від природи мають кругліші обличчя з більшою кількістю жиру, тоді як інші, як правило, накопичують жир на животі або стегнах.

Що робити, щоб схуднути на обличчі

Загалом варто дотримуватись таких порад: