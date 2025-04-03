"Підтяжка" обличчя вдома: 7 звичок, які зменшать щоки та зроблять обличчя худішим
Бажаєте зробити обличчя більш підтягнутим і зменшити зайвий жир? Названо корисні звички, які допоможуть покращити контури обличчя, позбутися набряків і підтримати здоровий вигляд шкіри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Чи можна скинути жир лише з обличчя
Лікар Лідія Александер розповіла, що втрата ваги може бути більш швидкою на обличчі, оскільки обличчя не є великою областю накопичення жиру. Тому невеликий відсоток втрати жиру може бути більш помітним, ніж на стегнах.
За словами дієтолог Бети Червоні, коли ви активно втрачаєте вагу, більшість людей помічають, що обличчя стає ніби худішим.
Набір непропорційної ваги на обличчі може бути спричинений декількома факторами, включаючи "характеристики розподілу жиру, гормони, затримку рідини та генетику". Усі вони відіграють певну роль.
Деякі люди набирають більше ваги на обличчі, ніж інші. Все через генетику, адже вона відіграє важливу роль у тому, де ваше тіло спочатку буде накопичувати жир. Тому деякі люди від природи мають кругліші обличчя з більшою кількістю жиру, тоді як інші, як правило, накопичують жир на животі або стегнах.
Що робити, щоб схуднути на обличчі
Загалом варто дотримуватись таких порад:
- Скоротіть споживання солі - велике споживання солі змушує організм утримувати воду, щоб розбавити зайвий натрій
- Обмежте вуглеводи та оброблені продукти - рафіновані вуглеводи, які містяться в макаронах, крекерах, хлібі та багатьох закусках, можуть зробити обличчя набряклим
- Пийте більше води - зволоження не дасть організму затримувати рідину. Якщо організму не вистачає води, то воно утримує те, що є
- Зменшіть стрес - стрес підвищує рівень кортизолу, що, у свою чергу, підвищує резистентність до інсуліну, що може спричинити додаткову затримку рідини
- Відмовтеся від алкоголю - алкоголь може зневоднити та спричинити затримку рідини. Це також може викликати запальну реакцію в організмі
- Покращте сон - недосипання може спровокувати запалення в організмі, яке може бути особливо помітним на обличчі
- Більше ходіть і рухайтеся - фізичні вправи допомагають зменшити затримку рідини та посилити кровообіг, зокрема приплив крові до обличчя, що покращує зовнішній вигляд шкіри
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