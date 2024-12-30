Як організувати ідеальне застілля на Новий рік, щоб усі залишилися задоволеними

Новорічні свята - це час для родини, коханих, друзів. Але як організувати святкування так, щоб кожен, від наймолодших до найстарших, відчув себе важливим, а атмосфера була затишною і по-справжньому святковою?

Про те, як створити ідеальну атмосферу для Нового року, вшановуючи традиції, але водночас додаючи новизну та тепло, РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла експерт із комунікацій, етикету та організації прийомів, авторка книг "Їжа як комунікація" і "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" Вероніка Чекалюк.

То ж як створити ідеальну атмосферу на Новий рік? Насамперед, говорить Вероніка, треба ретельно обрати товариство і місце святкування.

"Для початку важливо визначити: хто саме буде на святі чи усі присутні дружать між собою. Новорічний вечір має стати святом для кожного. Якщо є можливість, запросіть близьких друзів, рідних, а також людей старшого покоління. Зауважу, що для кожного з гостей уявлення про створення комфортної атмосфери буде різним, тому варто врахувати уподобання та потреби. Старші родичі часто цінують більше спокійні моменти за столом, коли є можливість поговорити, а діти хочуть більш активного відпочинку з музикою та танцями", - каже Чекалюк.

Справжнє новорічне свято неможливе без святкового столу.

"Для мене, як автора книг про етикет та комунікацію за столом, важливо, щоб стіл був не лише смачним, але й естетично привабливим. Дбайливо подбайте про кожну деталь: від сервування до вибору страв. Рекомендується, щоб стіл був багатим на різноманітні страви, враховуючи смаки різних поколінь. Так, для старшого покоління варто приготувати традиційні страви, які несуть значення та історію, такі як улюблений салат, закуски чи холодець. Для молодших гостей можна додати нові страви, які спонукають до експериментів та відкриттів, суші, піцу, бургери", - радить експерт.

Готуючи страви на Новий рік, слід врахувати смаки різних поколінь (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб за столом була гармонія, важливо правильно організувати місця.

"Моя порада: розмістити людей так за столом, щоб не було конфліктів, але й не створювати відчуття віддаленості. Сідаючи поруч, створюється можливість для спілкування, а це, в свою чергу, зміцнює стосунки. Особливо важливо продумати місця для старших членів родини, яким можуть бути потрібні додаткові зручності", - коментує експертка з етикету.

Також вона наголошує на тому, що новорічне свято не повинно бути лише "спостереженням". Важливо, щоб кожен гість, незалежно від віку, відчув свою причетність до святкування. Це можуть бути спільні ігри, майстер-класи з приготування страв або навіть спільне створення новорічних декорацій.

"Особливо цікаво для старших людей - це розповісти про родинні традиції, які передаються з покоління в покоління, таким чином залучаючись до активної участі", - говорить вона.

"Запалювання свічок, обмін подарунками, або навіть просте, але вкрай важливе питання "Як ваш день?" - це те, що дає можливість усім учасникам свята відчути себе бажаними та важливими", - додає Вероніка.

Не слід забувати про музику, адже це важливий елемент святкування.

"Для різних поколінь можна підібрати різні стилі, аби кожен знайшов для себе щось цікаве, поставте класичні новорічні мелодії. Важливо, щоб музика не заглушала спілкування, але допомагала створити настрій. Час від часу робіть паузи для спілкування, розмов, обміну враженнями та планами на наступний рік", - радить спеціаліст.

Спілкування за новорічним столом необхідне для ідеальної атмосфери свята (ілюстративне фото: Freepik)

Подарунки - це частина свята, яка дарує відчуття турботи і уваги. Але важливо пам'ятати, що не завжди найкращим подарунком є матеріальні речі.

"У Новий рік особливо важливо обирати подарунки, які говорять про вашу увагу і розуміння людини. Для старших родичів це можуть бути спільно проведені моменти, для дітей - щось, що надихатиме їх на розвиток і нові враження", - підкреслює Чекалюк.

"Новорічне святкування це нагода зібрати рідних, поділитися теплом, любов’ю та увагою. Важливо пам’ятати, що найкраще святкування - це коли всі гості почуваються комфортно і щасливо. Тому, організовуючи святкову вечерю, надавайте увагу кожному аспекту - від сервування до атмосфери. Це створить незабутнє свято для всіх", - резюмує вона.