Яке вино пити під "Олівʼє", холодець, крабовий салат і "Наполеон": найкращі поєднання

Ви вже склали святкове меню, але не знаєте, яке вино підібрати до салатів, закусок та десертів? Виявляється, є чітка відповідь на питання про те, які сорти напою найкраще підходять до "Олів’є", крабового салату, холодцю, фаршированих яєць і, наприклад, торта "Наполеон".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав винний експерт, шеф-сомельє Роман Ремеєв.

Яке вино обрати до традиційних страв на Новий рік

"Олів’є"

До цього салату, який часто містить "лікарську" ковбасу, найкраще підійде сухе ігристе вино або шампанське.

"Чим менше цукру - тим краще", - говорить експерт.

Крабовий салат

З салатом із крабовими паличками схожа історія. Однак, за словами Романа, для цієї страви варто обрати біле сухе вино з відносно високою кислотністю, але більш щільним тілом.

“Це може бути Pinot Grigio (Піно Гріджіо) або Soave (Соаве). І це буде окей. Не супер, але окей. Логіка полягає в тому, що ключовий продукт цієї страви - це майонез та крабові палички. Крабові палички солодкуваті, тому треба бути обережніше з кислотністю, а майонез - якраз-таки та річ, яку треба змивати кислотністю", - пояснює сомельє.

Холодець

Під цю страву експерт радить обирати сухі мозельські або ельзаські вина з винограду Рислінг

"Ельзаське було б цікавіше, тому що у нього більше тіла і висока кислотність. До холодця буде класно", - додав Ремеєв.

Фаршировані яйця

До цієї закуски, як і до олів’є, найліпше підійде шампанське. Якщо у складі цієї страви, куди зазвичай входять майонез, жовтки і зелень, є й гриби, то "чим доросліше шампанське - тим буде цікавіше смакувати".

При цьому варто пам’ятати, що справжнє шампанське - це вино з регіону Шампань у Франції. І наразі в Україні майже неможливо знайти автентичний напій, пляшка якого коштуватиме дешевше, ніж 1500-1800 грн.

"Наполеон"

Цей популярний серед українців десерт винний експерт радить поєднувати з солодкими мускатами півдня Італії. Наприклад, з Пасіто. Це дуже давнє вино, яке виробляється за системою сушіння винограду. Воно має п'янкі нотки мандарину, квітів апельсина, манго, лічі, жасмину, троянди.