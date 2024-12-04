Як скласти ідеальне новорічне меню: поради від кулінарів і господинь

Планування новорічного меню - важливий етап підготовки до свята. Досвідчені кулінари пропонують кілька порад, як зробити святковий стіл незабутнім, а приготування - легким і приємним.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться корисними порадами, які допоможуть скласти смачне та різноманітне меню на Новий рік.

Обирайте тему

Визначення стилю вашого новорічного вечора допоможе сформувати меню, яке буде гармонійно виглядати на столі. Наприклад, ви можете обрати вектор українських традицій й обрати для меню щось небанальне, наприклад фаршированого коропа чи запечену качку з яблуками.

Якщо хочеться чогось легшого, середземноморська тематика стане чудовим вибором із закусками з морепродуктів, оливками та овочевими салатами. Для шанувальників рослинної їжі можна створити вегетаріанське меню з грибними пирогами та різноманітними немайонезними салатами.

Поради:

використовуйте різнокольорові овочі та фрукти для прикраси страв

подавайте страви в незвичайних ємностях або прикрашайте їх свіжою зеленню

не забувайте про традиційні новорічні страви, які є символом свята

Складіть збалансоване меню

Включіть до святкового столу закуски (канапе, сирні тарілки або легкі салати) основні страви (запечене м'ясо, рибу або вегетаріанську альтернативу), гарніри (печені овочі, пюре або страви з круп), напої (оберіть коктейлі чи вина, які гармоніюють із стравами), десерти (легкі торти, фруктові салати або морозиво).

Поради:

виберіть одну або дві основні страви, які будуть головною прикрасою столу

класичні салати можна подати в новому виконанні або приготувати оригінальні салати з незвичайними інгредієнтами

Врахуйте час на приготування

Деякі страви, наприклад, м'ясо або запіканки, можна підготувати заздалегідь, що спростить день свята. А от закуски та салати краще робити безпосередньо перед подачею.

Додайте несподівані акценти

Спробуйте подати гостям щось особливе, наприклад, міні-бундт-кекси, пудинг із карамеллю або шоколадний фондан. Такі страви додають святковості та стануть родзинкою вечора. І не варто забувати, що гарна подача - половина успіху. Використовуйте яскраві тарілки, свічки або тематичний декор для створення атмосфери.

Плануйте заздалегідь

Визначте кількість людей, яких ви плануєте пригостити. Дізнайтеся про харчові обмеження та улюблені страви ваших гостей. І (чи не найголовніше у сьогоднішніх реаліях) визначте суму, яку ви готові витратити на продукти.

Не перевантажуйте стіл

Не готуйте занадто багато страв, щоб гості могли спробувати все. Готуйте страви невеликими порціями, щоб гості могли спробувати більше різноманітних страв.

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