Як одягатися цієї весни: Андре Тан розповів про трендові образи

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно поділився простими порадами, як зробити свій гардероб ідеальним , розповів, які образи будуть у тренді навесні 2025 року.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram стиліста.

Total denim

Total denim look вважається одним із трендів 2025 року. Стилізувати можна сорочки й куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній колірній гамі, щоб домогтися привабливого ефекту.

Андре Тан радить обрати на весну 2025 джинси та джинсову сорочку світло-блакитного або темно-синього відтінку, а також звернути увагу на джинсові спідниці та сукні.



Джинсові образи на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мініспідниця + черевики + топ + піджак

Цей образ ідеально підходить як для повсякденного носіння, так і для більш офіційних зустрічей, якщо вибрати строгі відтінки. Ви можете додати аксесуари, як-от сумку і сонячні окуляри, щоб підкреслити свій стиль. У прохолодні весняні дні можна доповнити образ легким шарфом або пальто.

"Безпрограшний варіант, щоб підкреслити жіночність і впевненість. Насправді дуже легко збирається, а вигляд має дуже цікавий і грайливий", - зазначив стиліст.



Модні образи на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Брючний костюм

Брючний костюм - це модне, елегантне й універсальне вбрання. Піджак може бути як класичним, так і вільним - залежно від того, який стиль вам більше подобається. Штани можуть бути прямими, звуженими або розкльошеними.

"Ставка на світлі відтінки або чистий білий - і твій образ має дорогий і свіжий вигляд", - підкреслив Тан.



Лук з брючним костюмом на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинси + приталений жакет + топ

Комбінація джинсів, приталеного жакета і топа - це стильний і універсальний образ, який буде актуальним навесні 2025 року. Для витонченого образу можна вибрати темні джинси, приталений жакет з довгими рукавами в пастельних відтінках і топ із шовку. Для повсякденного стилю добре пасуватимуть світлі джинси, жакет середньої довжини в клітинку і простий топ у нейтральних тонах.

"Замість джинсів можна взяти спідницю, штани або навіть сукню - головне, щоб силует залишався збалансованим. І приталений жакет. Обирайте моделі, які підкреслюватимуть ваш силует", - зазначив Андре Тан.



Варіант із джинсами та піджаком (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Спідниця максі + бомбер + ботильйони

Комбінація спідниці максі, бомбера і ботильйонів - це цікавий і актуальний образ для весни 2025 року, який поєднує в собі елементи вуличного стилю і жіночності.

"Поєднання, яке точно не залишить вас непоміченою. Це сміливе поєднання спортивного та класичного стилю. Легка спідниця додає динаміки, бомбер створює невимушений контраст, а ботильйони завершують образ з ноткою елегантності", - підсумував Тан.



Лук на весну зі спідницею і бомбером (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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