Як носити високі чоботи? Настя Каменських показала стильний образ на весну 2025 року

Артистка обрала стильний лук із чорними чобітьми на стійких підборах. Під таке взуття вона одягла білі гетри, щоб зробити образ нестандартним і стильним.



"Лук" Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Каменських вибрала ультракоротку шкіряну спідницю-шорти в найбільш трендовому відтінку сезону - бордовому. Як верх вона одягла светр із високим горлом на блискавці та спортивну кофту-худі з капюшоном сірого відтінку.



Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Які високі чоботи в тренді 2025 року

Класика й елегантність

Класичні чорні або коричневі шкіряні чоботи, що доходять до коліна або вище, як і раніше, актуальні. Їх можна носити із сукнями, спідницями або навіть з джинсами для створення стильного й елегантного образу.

Чоботи в стилі "вінтаж"

Моделі з округлими носами, широкими халявами та навіть на низьких підборах знову в моді. Ці чоботи створюють стиль ретро, який буде актуальним у 2025 році.

Матові та лаковані чоботи

У 2025 році на піку популярності будуть чоботи з матової шкіри, замші або лакованих матеріалів. Чоботи з блиском або в яскравих кольорах, як-от бордовий або темно-синій, додадуть родзинки у весняні образи.

Пластикові та прозорі чоботи

Для сміливих модниць прозорі чоботи - це тренд, який буде на піку популярності у 2025 році. Вони чудово виглядають з легкими сукнями й підкреслюють стиль з елементами футуризму.

Кольорові акценти

Якщо чоботи яскраві, можна вибрати нейтральний одяг, щоб увага залишалася на взутті. Однак, якщо чоботи чорні або нейтральних відтінків, можна сміливо експериментувати з кольорами одягу.



Настя Каменських показала трендові чоботи 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)