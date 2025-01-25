Які жіночі кросівки будуть наймоднішими навесні та влітку 2025 року: топ-5 стильних кольорів

Навесні 2025 року в моді поєднуватимуться стиль і зручність. І хоча білі кросівки ніколи не вийдуть з моди, кольорові варіанти цього року також будуть на піку популярності.

Срібло

У тренді кросівки з футуристичними елементами, виконані із сучасних матеріалів, таких як неопрен і мембрани. Ці моделі часто мають незвичні форми, декоративні елементи і яскраві акценти. Срібні кросівки відмінно поєднуються з чорним, білим, пастельними відтінками й навіть з яскравими кольорами, створюючи цікаві контрасти.

Срібло в тренді (фото: instagram.com/misodam)

Темно-зелений

Зелені кросівки були в тренді минулого року, яскраві трав'янисто-зелені тони з'явилися в Puma, Adidas і New Balance. У 2025 році зелений колір, як і раніше, переважатиме, але в темніших варіаціях. Таке взуття чудово вписується в casual-образи. Можна носити їх із класичними синіми джинсами або навіть із чорними, а також із парками, вітрівками, тренчами або подовженими пальтами.

Смарагдовий відтінок на піку популярності (фото: instagram.com/lenafarl, instagram.com/_santinaharrison)

Яскраво-синій

Яскраво-сині кросівки - це сміливий і стильний вибір, який може додати яскравий акцент у будь-який образ. З таким взуттям ідеально поєднуються речі в нейтральних відтінках: білий, чорний, сірий, бежевий. Це дає змогу взуттю стати яскравим акцентом, не перевантажуючи весь образ.

Варіант з яскравими кросівками на весну (фото: instagram.com/threadsstyling)

Жовтий

У 2024 році модниць підкорили кросівки Mexico 66 від Onitsuka Tiger у фірмовому яскраво-жовтому кольорі бренду. І цей тренд зберігається і в нинішньому році. Якщо хочете створити сміливіший образ, що запам'ятовується, можете додати до жовтих кросівок інші яскраві елементи, наприклад, аксесуари або одяг червоного, зеленого або помаранчевого кольорів. Головне - дотримуватися балансу і не перевантажувати образ.

Жовті кросівки (фото: instagram.com/rebeccaferrazwyatt)

Червоний і рожевий

Яскраво-червоні, бордові та рожеві кросівки також будуть на піку популярності навесні 2025 року. Рожевий колір асоціюється з м'якістю і жіночністю, а червоний завжди був символом сили та рішучості. У 2025 році він часто зустрічатиметься в більш спокійних, але насичених відтінках, таких як бордовий, карміновий і червоний. Ці відтінки ідеально пасують для створення контрасту з нейтральними й навіть більш суворими стилями.

Рожеві та червоні кросівки також у тренді (фото: instagram.com/aude_julie)