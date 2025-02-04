Как носить высокие сапоги? Настя Каменских показала стильный образ на весну 2025

На календаре - начало февраля, и многие модницы задумались, какой модной обувью и одеждой дополнить свой гардероб на весну 2025. И если вы еще в поиске, присмотрите модели кроссовок, а для более прохладных дней - сапоги.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем высокие сапоги сочетает популярная певица Настя Каменских.
Артистка выбрала стильный лук с черными сапогами на устойчивом каблуке. Под такую обувь она надела белые гетры, чтобы сделать образ нестандартным и стильным.
"Лук" Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Также Каменских выбрала ультракороткую кожаную юбку-шорты в самом трендовом оттенке сезона - бордовом. В качестве верха она надела свитер с высоким горлом на молнии и спортивную кофту-худи с капюшоном серого оттенка.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Классические черные или коричневые кожаные сапоги, доходящие до колена или выше по-прежнему актуальны. Их можно носить с платьями, юбками или даже с джинсами для создания стильного и элегантного образа.
Модели с округлыми носами, широкими голенищами и даже на низком каблуке снова в моде. Эти сапоги создают стиль ретро, который будет актуален в 2025 году.
В 2025 году на пике популярности будут сапоги из матовой кожи, замши или лакированных материалов. Сапоги с блеском или на ярких цветах, таких как бордовый или темно-синий, добавят изюминку в весенние образы.
Для смелых модниц прозрачные сапоги - это тренд, который будет на пике популярности в 2025 году. Они отлично смотрятся с легкими платьями и подчеркивают стиль с элементами футуризма.
Если сапоги яркие, можно выбрать нейтральную одежду, чтобы внимание оставалось на обуви. Однако, если сапоги черные или нейтральных оттенков, можно смело экспериментировать с цветами одежды.
Настя Каменских показала трендовые сапоги 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)