Наймодніше взуття 2025 року. Стилістка назвала головні тренди, з якими ви будете сяяти
Яке взуття буде модним у 2025 році (ілюстрація: freepik.com)
Обрати зручне та трендове взуття непросто, адже варіантів дуже багато. Втім, вже відомо, які саме чобітки та туфлі можна купувати саме на цей рік.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Олену Шевченко, яка показала в Instagram наймодніше взуття, розповідає, що носити аби стати наймоднішою.
Яке взуття купувати на зиму та весну
Стилістка перерахувала чимало варіантів, які будуть дуже модними. Серед них ви можете обрати як екстравагантне, так і повсякденне взуття.
Тренди цього року:
- ботфорти з широкою халявою - це взуття стилістка назвала акцентним та драматичним
- скульптурна танкетка - дуже незвичайний варіант, але не слід розраховувати, що таке взуття буде зручним
- броги - класичні чоботи, які можна зробити дуже ефектними завдяки контрастним шнурівкам та металевим деталям
- високі чоботи до коліна - за словами Шевченко, це "базовий must-have", що зробить будь-який образ дорожчим, а ноги - довгими"
- анімалістичний принт - обирайте взуття з імітацією зебри, леопарду, зміїної шкіри
- в'єтнамки - в тренди увірветься оновлена версія з товстою підошвою та фактурними ремінцями
- корсетне взуття - обирайте босоніжки та ботильйони з ремінцями та шнурівкою, це дуже вдалий варіант
- лаковане взуття - безпрограшний варіант
- байкерські черевики - таке взуття можна поєднувати навіть з ніжними сукнями
- табі - незвичайні "копитця", які наробили галасу минулих сезонів, знов будуть модними
- взуття з хутром - звісно, йдеться про імітацію та екологічні варіанти.
Як підібрати зручне взуття
Якщо ви прагнете знайти взуття, яке буде не лише модним, а ще й зручним, врахуйте наступні поради:
- приміряйте нову пару не зранку - ближче до вечора нога стане трохи набряклою, тоді ви зможете підібрати правильний розмір
- звертайте увагу на матеріал - взуття має бути не лише гарним, а ще й якісним
- звертайте увагу на підошви - вони мають бути гнучкими, але щільними
- не беріть взуття на розмір менше - навіть якщо чобітки дуже гарні, не слід вірити в те, що вам вдасться їх "розносити"
- пам'ятайте про підтримку стопи - якщо ви плануєте багато ходити, обирайте взуття з м'якою устілкою та фіксацією.
До слова, раніше ми називали головні тренди манікюру на 2025 рік.
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