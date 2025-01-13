Наймодніше взуття 2025 року. Стилістка назвала головні тренди, з якими ви будете сяяти

Яке взуття буде модним у 2025 році (ілюстрація: freepik.com)

Обрати зручне та трендове взуття непросто, адже варіантів дуже багато. Втім, вже відомо, які саме чобітки та туфлі можна купувати саме на цей рік.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Олену Шевченко, яка показала в Instagram наймодніше взуття, розповідає, що носити аби стати наймоднішою.