Єфросиніна показала тренди 2025, від яких у захваті модниці усього світу

У гардеробі кожної модниці має бути декілька варіантів верхнього одягу на перехідний період від зими до весни. І якщо у вас є класичний тренч , зверніть увагу і на довге пальто шоколадного відтінку, яке зараз у тренді.

Коричневе пальто - це універсальний і позачасовий тренд. У 2025 році такі відтінки, як коричневий, теракотовий і глибокі землисті тони, продовжують бути популярними, оскільки вони підкреслюють натуральність і тепло в образі. Коричневе пальто можна носити як із повсякденним одягом, так і з більш офіційним вбранням, що робить його чудовим вибором для зими, весни та осені.



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Маша Єфросиніна вибрала класичне довге пальто з коміром та імітацією кишень. Його вона накинула поверх коричневої хутряної жилетки з високим горлом. А потім продемонструвала модний прийом: щоб підкреслити лінію талії, пов'язала пояс поверх жилетки.



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Хутряна жилетка - ще один тренд 2025 року. Хутряні елементи залишаються на піку популярності, але важлива помірність. Жилетка може бути як зі штучного хутра, так і з натурального, але головне - вона додає в образ текстурності й затишку, при цьому не перевантажуючи його.



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Також свій лук телеведуча доповнила блакитними джинсами скінні, які повертаються в тренди. Блакитний колір додає образу свіжості та легкості, особливо якщо він поєднується з більш теплими відтінками, як у цьому випадку з коричневим пальтом.



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Завершували образ коричневі чоботи на мікропідборах і сумка такого ж відтінку. Таке взуття - це практичний тренд. Мікропідбори дають змогу зберегти комфорт і водночас додають трохи висоти. У поєднанні з пальтом і джинсами такий елемент взуття має стильний і зручний вигляд, підходить як для повсякденних виходів, так і для неформальних заходів.



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Таким чином Маша Єфросиніна продемонструвала стильний і актуальний образ, який ідеально відображає тренди 2025 року. Коричневе пальто, блакитні джинси, хутряна жилетка і чоботи на мікропідборах - такий комплект поєднує в собі як класику, так і сучасні елементи, роблячи акцент на елегантності та комфорті.



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