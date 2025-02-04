ua en ru
Вт, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як носити високі чоботи? Настя Каменських показала стильний образ на весну 2025 року

Вівторок 04 лютого 2025 07:14
UA EN RU
Як носити високі чоботи? Настя Каменських показала стильний образ на весну 2025 року Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Катерина Собкова

На календарі - початок лютого, і багато модниць задумалися, яким модним взуттям і одягом доповнити свій гардероб на весну 2025. І якщо ви ще в пошуку, придивіться до моделей кросівок, а для більш прохолодних днів - чобіт.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим високі чоботи поєднує популярна співачка Настя Каменських.

Артистка обрала стильний лук із чорними чобітьми на стійких підборах. Під таке взуття вона одягла білі гетри, щоб зробити образ нестандартним і стильним.
Як носити високі чоботи? Настя Каменських показала стильний образ на весну 2025 року
"Лук" Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Каменських вибрала ультракоротку шкіряну спідницю-шорти в найбільш трендовому відтінку сезону - бордовому. Як верх вона одягла светр із високим горлом на блискавці та спортивну кофту-худі з капюшоном сірого відтінку.
Як носити високі чоботи? Настя Каменських показала стильний образ на весну 2025 року
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Які високі чоботи в тренді 2025 року

Класика й елегантність

Класичні чорні або коричневі шкіряні чоботи, що доходять до коліна або вище, як і раніше, актуальні. Їх можна носити із сукнями, спідницями або навіть з джинсами для створення стильного й елегантного образу.

Чоботи в стилі "вінтаж"

Моделі з округлими носами, широкими халявами та навіть на низьких підборах знову в моді. Ці чоботи створюють стиль ретро, який буде актуальним у 2025 році.

Матові та лаковані чоботи

У 2025 році на піку популярності будуть чоботи з матової шкіри, замші або лакованих матеріалів. Чоботи з блиском або в яскравих кольорах, як-от бордовий або темно-синій, додадуть родзинки у весняні образи.

Пластикові та прозорі чоботи

Для сміливих модниць прозорі чоботи - це тренд, який буде на піку популярності у 2025 році. Вони чудово виглядають з легкими сукнями й підкреслюють стиль з елементами футуризму.

Кольорові акценти

Якщо чоботи яскраві, можна вибрати нейтральний одяг, щоб увага залишалася на взутті. Однак, якщо чоботи чорні або нейтральних відтінків, можна сміливо експериментувати з кольорами одягу.
Як носити високі чоботи? Настя Каменських показала стильний образ на весну 2025 року
Настя Каменських показала трендові чоботи 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше телеведуча Маша Єфросиніна показала тренди 2025 року, від яких у захваті модниці всього світу.

Також стилістка назвала головні тренди взуттєвої моди 2025 року, з якими ви будете сяяти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
У низці областей України сьогодні знову ввели аварійні відключення світла
У низці областей України сьогодні знову ввели аварійні відключення світла