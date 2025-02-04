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Как носить высокие сапоги? Настя Каменских показала стильный образ на весну 2025

Вторник 04 февраля 2025 07:14
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Как носить высокие сапоги? Настя Каменских показала стильный образ на весну 2025 Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Катерина Собкова

На календаре - начало февраля, и многие модницы задумались, какой модной обувью и одеждой дополнить свой гардероб на весну 2025. И если вы еще в поиске, присмотрите модели кроссовок, а для более прохладных дней - сапоги.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем высокие сапоги сочетает популярная певица Настя Каменских.

Артистка выбрала стильный лук с черными сапогами на устойчивом каблуке. Под такую обувь она надела белые гетры, чтобы сделать образ нестандартным и стильным.
Как носить высокие сапоги? Настя Каменских показала стильный образ на весну 2025
"Лук" Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Каменских выбрала ультракороткую кожаную юбку-шорты в самом трендовом оттенке сезона - бордовом. В качестве верха она надела свитер с высоким горлом на молнии и спортивную кофту-худи с капюшоном серого оттенка.
Как носить высокие сапоги? Настя Каменских показала стильный образ на весну 2025
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Какие высокие сапоги в тренде в 2025 году

Классика и элегантность

Классические черные или коричневые кожаные сапоги, доходящие до колена или выше по-прежнему актуальны. Их можно носить с платьями, юбками или даже с джинсами для создания стильного и элегантного образа.

Сапоги в стиле "винтаж"

Модели с округлыми носами, широкими голенищами и даже на низком каблуке снова в моде. Эти сапоги создают стиль ретро, который будет актуален в 2025 году.

Матовые и лакированные сапоги

В 2025 году на пике популярности будут сапоги из матовой кожи, замши или лакированных материалов. Сапоги с блеском или на ярких цветах, таких как бордовый или темно-синий, добавят изюминку в весенние образы.

Пластиковые и прозрачные сапоги

Для смелых модниц прозрачные сапоги - это тренд, который будет на пике популярности в 2025 году. Они отлично смотрятся с легкими платьями и подчеркивают стиль с элементами футуризма.

Цветовые акценты

Если сапоги яркие, можно выбрать нейтральную одежду, чтобы внимание оставалось на обуви. Однако, если сапоги черные или нейтральных оттенков, можно смело экспериментировать с цветами одежды.
Как носить высокие сапоги? Настя Каменских показала стильный образ на весну 2025
Настя Каменских показала трендовые сапоги 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее телеведущая Маша Ефросинина показала тренды 2025, от которых в восторге модницы всего мира.

Также стилист назвала главные тренды обувной моды 2025 года, с которыми вы будете сиять.

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