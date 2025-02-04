Как носить высокие сапоги? Настя Каменских показала стильный образ на весну 2025

На календаре - начало февраля, и многие модницы задумались, какой модной обувью и одеждой дополнить свой гардероб на весну 2025. И если вы еще в поиске, присмотрите модели кроссовок , а для более прохладных дней - сапоги.

Артистка выбрала стильный лук с черными сапогами на устойчивом каблуке. Под такую обувь она надела белые гетры, чтобы сделать образ нестандартным и стильным.



"Лук" Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Каменских выбрала ультракороткую кожаную юбку-шорты в самом трендовом оттенке сезона - бордовом. В качестве верха она надела свитер с высоким горлом на молнии и спортивную кофту-худи с капюшоном серого оттенка.



Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Какие высокие сапоги в тренде в 2025 году

Классика и элегантность

Классические черные или коричневые кожаные сапоги, доходящие до колена или выше по-прежнему актуальны. Их можно носить с платьями, юбками или даже с джинсами для создания стильного и элегантного образа.

Сапоги в стиле "винтаж"

Модели с округлыми носами, широкими голенищами и даже на низком каблуке снова в моде. Эти сапоги создают стиль ретро, который будет актуален в 2025 году.

Матовые и лакированные сапоги

В 2025 году на пике популярности будут сапоги из матовой кожи, замши или лакированных материалов. Сапоги с блеском или на ярких цветах, таких как бордовый или темно-синий, добавят изюминку в весенние образы.

Пластиковые и прозрачные сапоги

Для смелых модниц прозрачные сапоги - это тренд, который будет на пике популярности в 2025 году. Они отлично смотрятся с легкими платьями и подчеркивают стиль с элементами футуризма.

Цветовые акценты