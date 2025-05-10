Як носити широкі штани при невисокому зрості: стильні поради, які дійсно працюють

Широкі штани давно стали must-have у гардеробі, але дівчатам невисокого зросту іноді складно знайти "свою" модель. Насправді все простіше, ніж здається: варто лише знати кілька перевірених стилістичних прийомів, які допоможуть витягнути силует і мати бездоганний вигляд.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило докладніше розповісти про це.
Широкі штани - це чудовий вибір, навіть якщо у вас невисокий зріст! Головне - правильно їх стилізувати, щоб вони підкреслювали вашу фігуру і додавали впевненості.
Штани з високою талією візуально подовжують ноги, оскільки лінія талії здається вищою. Вибирайте моделі, які починаються на рівні вашої природної талії або трохи вище.
Як носити широкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)
Ідеальна довжина широких штанів для невисокого зросту - це коли вони ледве торкаються взуття або закінчуються на 1-2 см вище щиколотки. Занадто довгі штани візуально "з'їдять" ваш зріст і будуть виглядати неохайно. Якщо ви носите підбори, штани можуть бути трохи довшими, але все одно не повинні волочитися по підлозі.
З чим носити широкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)
Заправляйте футболки, блузки, светри або боді в штани. Це підкреслить вашу талію і створить чітку лінію між верхом і низом, знову ж візуально подовжуючи ноги. Якщо ви не хочете повністю заправляти верх, спробуйте частково заправити передню частину або використати вузький ремінь, щоб позначити талію.
Широкі штани відмінно виглядають при невисокому зрості (фото: instagram.com/anoukyve)
Занадто широкі та об'ємні штани можуть візуально зробити вас нижчими. Штани-кюлоти або палаццо з більш прямою лінією можуть бути хорошим варіантом.
Широкі штани на літо 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Підбори - це класичний спосіб додати зросту. Платформа також може бути зручною альтернативою підборам і додасть вам кілька сантиметрів. Якщо ви віддаєте перевагу взуттю на плоскій підошві, обирайте гостроносі балетки або лофери, які візуально подовжать стопу.
Широкі штани в трендах 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Вбрання в одному кольорі або близьких відтінках створюють безперервну вертикальну лінію, що візуально зробить вас вищою.
Широкі штани - мастхев 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Вертикальні смужки або інші вертикальні елементи в дизайні штанів також можуть допомогти візуально витягнути силует. Уникайте великих і яскравих принтів, що перевантажують образ.
Широкі штани на літо 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Довгі намиста або сережки можуть створити вертикальну лінію і відвернути увагу від невисокого зросту. Маленькі сумки мають кращий вигляд із широкими штанами, ніж великі та об'ємні.
Широкі штани (фото: instagram.com/anoukyve)
Спробуйте поєднувати широкі штани з більш обтислим верхом, щоб створити баланс. Короткий топ або кроп-топ у поєднанні з високою посадкою штанів також може виглядати дуже стильно і візуально подовжити ноги.
Головне - почуватися комфортно і впевнено у своєму образі. Не бійтеся експериментувати та знаходити свій власний стиль, який підкреслить вашу індивідуальність, незалежно від зросту.
Широкі штани - тренд літа 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання PureWow, сторінка стиліста і модного фешн-блогера Анук Ів (Anouk Yve).