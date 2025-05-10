Как носить широкие брюки при невысоком росте: стильные советы, которые действительно работают

Широкие брюки давно стали must-have в гардеробе, но девушкам невысокого роста иногда сложно найти "свою" модель. На самом деле все проще, чем кажется: стоит лишь знать несколько проверенных стилистических приемов, которые помогут вытянуть силуэт и выглядеть безупречно.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать об этом.
Широкие штаны - это отличный выбор, даже если у вас невысокий рост! Главное - правильно их стилизовать, чтобы они подчеркивали вашу фигуру и прибавляли уверенности.
Брюки с высокой талией визуально удлиняют ноги, поскольку линия талии кажется более высокой. Выбирайте модели, которые начинаются на уровне вашей природной талии или немного выше.
Как носить широкие брюки (фото: instagram.com/anoukyve)
Идеальная длина широких брюк для невысокого роста - это когда они едва касаются обуви или заканчиваются на 1-2 см выше лодыжки. Слишком длинные штаны зрительно "съедят" ваш рост и будут выглядеть неряшливо. Если вы носите каблуки, штаны могут быть немного длиннее, но все равно не должны волочиться по полу.
С чем носить широкие брюки (фото: instagram.com/anoukyve)
Заправляйте футболки, блузки, свитера или боди в брюки. Это подчеркнет вашу талию и создаст четкую линию между верхом и низом, опять же визуально удлиняя ноги. Если вы не хотите полностью заправлять верх, попробуйте частично заправить переднюю часть или использовать узкий ремень, чтобы пометить талию.
Широкие штаны отлично смотрятся при невысоком росте (фото: instagram.com/anoukyve)
Слишком широкие и объемные брюки могут зрительно сделать вас более низкими. Брюки-кюлоты или палаццо с более прямой линией могут быть хорошим вариантом.
Широкие штаны на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Каблуки - это классический способ прибавить росту. Платформа также может быть удобной альтернативой каблукам и добавит вам несколько сантиметров. Если вы предпочитаете обувь на плоской подошве, выбирайте остроносые балетки или лоферы, которые визуально удлинят стопу.
Широкие брюки в трендах 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Наряды в одном цвете или близких оттенках создают непрерывную вертикальную линию, что визуально делает вас выше.
Широкие брюки - мастхев 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Вертикальные полоски или другие вертикальные элементы в дизайне брюк также могут помочь визуально вытянуть силуэт. Избегайте больших и ярких принтов, перегружающих образ.
Широкие штаны на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
Длинные бусы или серьги могут создать вертикальную линию и отвлечь внимание от невысокого роста. Маленькие сумки лучше смотрятся с широкими брюками, чем большие и объемные.
Широкие брюки (фото: instagram.com/anoukyve)
Попытайтесь совмещать широкие штаны с более облегающим верхом, чтобы создать баланс. Короткий топ или кроп-топ в сочетании с высокой посадкой брюк также может смотреться очень стильно и зрительно удлинить ноги.
Главное - чувствовать себя комфортно и уверенно в своем образе. Не бойтесь экспериментировать и находить свой собственный стиль, который подчеркнет вашу индивидуальность, независимо от роста.
Широкие штаны - тренд лета 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание PureWow, страница стилиста и модного фэшн-блогера Анук Ив (Anouk Yve).