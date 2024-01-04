Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024

Peach Fuzz - названо наймоднішим кольором 2024 року. Це визначили в інституті кольорів Pantone. Але ж як його носити і де саме він буде доречним цього року.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на з Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як поєднати Peach Fuzz з іншими кольорами і речами

Персиковий колір, особливо у відтінку Peach Fuzz, є справжньою окрасою для будь-якого стилю та інтер'єру.

Цей відтінок, володіє унікальною здатністю створювати атмосферу тепла та затишку, при цьому товаришуючи не тільки з кольорами теплої палітри, а й холодної.

Використання персикового кольору в одязі додає образу ніжності та свіжості. Ніжність розкриється з білими, жовтими, червоними відтінками, а свіжість проявиться з голубими, сірими, коричневими та фіолетовими.

Як поєднати наймодніший колір 2024 року (фото: pinterest.com)

Макіяж

Неможливо не помітити той факт, що колір Peach Fuzz органічно увійде у палітру кольорів як базового макіяжу, так і більш святкового або навіть ділового.

Поєднання макіяжу і персикового кольору більше підійде тоді, коли у вас є мета освіжити свій вигляд. А також це ідеальний колір для літнього легкого макіяжу у ніжних тонах.

Тіні, помади, румʼяна, блиски та хайлайтери - усе це гармонійно доповнить косметичку жінки з будь-яким кольором очей та волосся, головне, знайти той самий відтінок і ваш макіяж заграє новими фарбами.

Не прив'язуйте свій колір очей до цього відтінку, палітра персикових відтінків дійсно багата, тому, і власниці карих очей, і власниці блакитних та зелених, мають просто знайти той, який пасує.

Макіяж у відтінках наймоднішого кольору 2024 (фото: pinterest.com)

В чому полягає легкість та спокій кольору

Колір Peach Fuzz - це знахідка для творчих людей, дизайнерів та модних ентузіастів.

Не дивно, що саме його обрали кольором року, бо його здатність надавати відчуття легкості та спокою потрібна кожному у вирі світових подій, які щодня нас дивують.

Як носити модний колір 2024 Peach Fuzz (фото: pinterest.com)