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Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024

Четвер 04 січня 2024 15:53
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Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024 Як носити модний колір 2024 Peach Fuzz (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Peach Fuzz - названо наймоднішим кольором 2024 року. Це визначили в інституті кольорів Pantone. Але ж як його носити і де саме він буде доречним цього року.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на з Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як поєднати Peach Fuzz з іншими кольорами і речами

Персиковий колір, особливо у відтінку Peach Fuzz, є справжньою окрасою для будь-якого стилю та інтер'єру.

Цей відтінок, володіє унікальною здатністю створювати атмосферу тепла та затишку, при цьому товаришуючи не тільки з кольорами теплої палітри, а й холодної.

Використання персикового кольору в одязі додає образу ніжності та свіжості. Ніжність розкриється з білими, жовтими, червоними відтінками, а свіжість проявиться з голубими, сірими, коричневими та фіолетовими.

Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024

Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024

Як поєднати наймодніший колір 2024 року (фото: pinterest.com)

Макіяж

Неможливо не помітити той факт, що колір Peach Fuzz органічно увійде у палітру кольорів як базового макіяжу, так і більш святкового або навіть ділового.

Поєднання макіяжу і персикового кольору більше підійде тоді, коли у вас є мета освіжити свій вигляд. А також це ідеальний колір для літнього легкого макіяжу у ніжних тонах.

Тіні, помади, румʼяна, блиски та хайлайтери - усе це гармонійно доповнить косметичку жінки з будь-яким кольором очей та волосся, головне, знайти той самий відтінок і ваш макіяж заграє новими фарбами.

Не прив'язуйте свій колір очей до цього відтінку, палітра персикових відтінків дійсно багата, тому, і власниці карих очей, і власниці блакитних та зелених, мають просто знайти той, який пасує.

Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024

Макіяж у відтінках наймоднішого кольору 2024 (фото: pinterest.com)

В чому полягає легкість та спокій кольору

Колір Peach Fuzz - це знахідка для творчих людей, дизайнерів та модних ентузіастів.

Не дивно, що саме його обрали кольором року, бо його здатність надавати відчуття легкості та спокою потрібна кожному у вирі світових подій, які щодня нас дивують.

Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024Peach Fuzz. Як носити наймодніший колір 2024

Як носити модний колір 2024 Peach Fuzz (фото: pinterest.com)

Раніше ми розповідали про те, як носити "складні" речі.

Також читайте наш матеріал про те, які образи в чорному кольорі можуть виглядати святково.

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