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Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024

Четверг 04 января 2024 15:53
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Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024 Как носить модный цвет 2024 Peach Fuzz (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Peach Fuzz - назван самым модным цветом 2024 года. Это определили в институте цветов Pantone. Но как его носить и где именно он будет уместен в этом году.

Об этом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как совместить Peach Fuzz с другими цветами и вещами

Персиковый цвет, особенно в оттенке Peach Fuzz, является настоящим украшением для любого стиля и интерьера.

Этот оттенок обладает уникальной способностью создавать атмосферу тепла и уюта, при этом дружа не только с цветами теплой палитры, но и холодной.

Использование персикового цвета в одежде придает образу нежности и свежести. Нежность откроется с белыми, желтыми, красными оттенками, а свежесть проявится с голубыми, серыми, коричневыми и фиолетовыми.

Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024

Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024

Как объединить самый модный цвет 2024 года (фото: pinterest.com)

Макияж

Невозможно не заметить тот факт, что цвет Peach Fuzz органично войдет в цветовую палитру как базового макияжа, так и более праздничного или даже делового.

Сочетание макияжа и персикового цвета больше подойдет тогда, когда у вас есть цель освежить свой облик. А также это идеальный цвет для летнего лёгкого макияжа в нежных тонах.

Тени, помады, румяна, блески и хайлайтеры - все это гармонично дополнит косметичку женщины с любым цветом глаз и волос, главное, найти тот же оттенок и ваш макияж заиграет новыми красками.

Не привязывайте свой цвет глаз к этому оттенку, палитра персиковых оттенков действительно богата, поэтому и обладательницы карих глаз, и обладательницы голубых и зеленых, должны просто найти подходящий.

Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024

Макияж в оттенках модного цвета 2024 (фото: pinterest.com)

В чем состоит легкость и покой цвета

Цвет Peach Fuzz - это находка для творческих людей, дизайнеров и модных энтузиастов.

Неудивительно, что именно его выбрали цветом года, потому что его способность придавать ощущение легкости и покоя нужна каждому в водовороте мировых событий, каждый день нас удивляющих.

Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024

Как носить модный цвет 2024 года Peach Fuzz (фото: pinterest.com)

Раньше мы рассказывали о том, как носить "сложные" вещи.

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