Як носити "складні" речі, що є акцентом в будь-якому образі

Поєднувати в образах “складні” речі, достатньо складно, адже саме вони роблять акценти і вирізняють вас з поміж інших.

Як носити складні речі

Варто почати з того, що "складні" речі - це повна протилежність базових, простих речей. Вони є акцентом в образі та відрізняються кольорами, фасонами, блиском, фактурами тканин, принтами та декором.

Можна сказати що “складна” річ є основним елемент в образі навколо якої формується повний аутфіт. Такі речі не завжди можуть бути зручні, але точно додають родзинку в образі та стилі в цілому.

Вони можуть зробити ваш образ помітним та цікавим. Завдяки цим речам ви завжди будете в центрі уваги, оскільки "складні" речі неможливо не помітити.

Важливо зауважити, що поєднання акцентних речей між собою доволі відповідальна місія, тому бажано робити це тільки тоді, коли ви добре відчуваєте свій стиль, імідж, особливості фігури та тренди. А також коли ви розумієте, що вам пасує, а що не пасує і як поєднувати ці речі так, щоб не було перебільшення деталей.

Як носити "складні" речі (фото: pinterest.com)

Зі "складною" річчю добре працює прийом спрощення, який містити поєднання складною річчю з простою. Наприклад, до піджака з блискітками додаємо джинси та образ вже буде виглядати гармонійно, доволі цікаво, але не буде перевантаженим.

Коли у вас виникає бажання доповнити свій образ деталями та зробити певні акценти, будьте дуже акуратними, адже межа тут дуже тонка. Тому, краще користуватися або методом спрощення, або порадами стиліста, щоб виглядати привабливо, а не смішно.

Проте й експерименти ніхто не скасовує, проявляйте сміливість у самовираженні, якщо того потребує ваша душа. І не бійтеся виділятися - це основа вашого нового стилю.

Як носити "складні" речі (фото: pinterest.com)