Як носити буси з перлин та з чим їх можна поєднати

Буси з перлин можуть гарно підкреслити вишуканий образ та зробити його більш свіжим та цікавим.

А про те, як правильно будувати образи з використанням перлин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як носити буси з перлин

2024 рік порадує нас появою довгих ниток з перлин, які символізують жіночність, тендітність та точно додають романтизму будь-якому образу.

Буси з перлин можуть бути будь-якої довжини, головне, щоб вони органічно вписувались в імідж і не створювали відчуття дискомфорту.

Сьогодні мода дозволяє проявляти свою індивідуальність та оригінальність, тому ваші прикраси з перлин можуть бути будь-якого розміру і довжини.

Більш класичні варіанти з тендітних, тонких ниток доповнять образи у стилі мінімалізму та класики, а ще стануть чудовою родзинкою в образах коли вам хочеться підкреслити свою жіночність, елегантність та романтичність.

Як носити буси з перлин (фото: Pinterest)

А більш обʼємні варіанти будуть доречними в іміджі експериментаторів, творчих особистостей та того хто готовий проявити свою яскравість, індивідуальність та сміливість.

Буси на нитках з перлин можна міксувати з аксесуарами з інших матеріалів. Це додасть оригінальності та цікавості образу. Обираючи свою модель, памʼятайте про гармонійність та доречність аксесуара.

Попри те, що буси з перлин доволі класична річ, то саме масивні варіанти з великою кількістю ниток не завжди будуть доречними на офіційних заходах та у межах ділового та класичного дрес-коду.

Якщо ви маєте сумніви у тому, чи підходить ця прикраса саме вам, для початку оберіть варіант більш наближений до класики, або спробуйте більш яскравий варіант. Але в цьому випадку краще взяти недорогий аксесуар, щоб зрозуміти, чи подобається вам ця акцентність в образі, а вже потім купити аксесуар більш якісний, якщо все ж таки він вам буде до вподоби.

Як носити буси з перлин (фото: Pinterest)