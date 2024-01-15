Как носить бусы из жемчуга и с чем их можно соединить

Бусы из жемчужин могут хорошо подчеркнуть изысканный образ и сделать его более свежим и интересным.

А о том, как правильно строить образы с использованием жемчужин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как носить бусы из жемчуга

2024 год порадует нас появлением длинных нитей из жемчуга, которые символизируют женственность, хрупкость и точно добавляют романтизма любому образу.

Бусы из жемчуга могут быть любой длины, главное чтобы они органично вписывались в имидж и не создавали ощущения дискомфорта.

Сегодня мода позволяет проявлять свою индивидуальность и оригинальность, поэтому ваши украшения из жемчуга могут быть любого размера и длины.

Более классические варианты из хрупких, тонких нитей дополнят образы в стиле минимализма и классики, а еще станут замечательной изюминкой в образах, когда вам хочется подчеркнуть свою женственность, элегантность и романтичность.

Как носить бусы из жемчуга (фото: Pinterest)

А более объемные варианты будут уместны в имидже экспериментаторов, творческих личностей и того, кто готов проявить свою яркость, индивидуальность и смелость.

Бусы на нитках из жемчуга можно миксовать с аксессуарами из других материалов. Это придаст оригинальность и интерес образу. Выбирая свою модель, помните о гармоничности аксессуара.

Несмотря на то, что бусы из жемчуга довольно классическая вещь, то именно массивные варианты с большим количеством нитей не всегда будут уместны на официальных мероприятиях и в рамках делового и классического дресс-кода.

Если вы сомневаетесь в том, подходит ли это украшение именно вам, для начала выберите вариант более приближенный к классике или попробуйте более яркий вариант. Но в этом случае лучше взять недорогой аксессуар, чтобы понять, нравится ли вам эта акцентность в образе, а уж потом купить аксессуар более качественный, если все же он вам понравится.

Как носить бусы из жемчужин (фото: Pinterest)