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Чому гардероб кожної жінки це територія натхнення та настрою

Середа 10 січня 2024 12:03
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Чому гардероб кожної жінки це територія натхнення та настрою Чому гардероб - це територія натхнення та настрою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Гардероб для кожної жінки - це особливе місце, особливі речі, це настрій, емоції, спосіб самовираження, спогади, це не просто полички з красивим одягом.

А про те, чому саме гардероб є ще й територією натхнення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Чому гардероб - це територія натхнення та настрою

Варто визнати, що ваш гардероб - це ваша реальність та ваш світ, який потребує уваги, любові та поваги. Не забувайте тримати його у чистоті та доглядати за ним.

Протирайте пил на полицях, в шухлядах та навіть у скрині з взуттям. Краще за все використовувати мильний розчин, який не нашкодить речам та матеріалам тканин.

Рекомендовано використовувати ополіскувач для прання. Його перевага у приємному ароматі, який ви отримаєте після прибирання та у довшій відсутності пилу.

Створюйте атмосферу у які вам приємно знаходитись. Це підіймає настрій та дає привід для гарного настрою.

Ми усі абсолютно різні, і наші гардероби також можуть бути наповненими вашим проявом внутрішнього світу. Вони наповнюють його історією та дають свій шарм.

А аксесуари зберігаю у скляних шухлядах та посуді, яка дарує мені естетику та можливість побачити усі прикраси, при цьому кожна річ має своє чітке місце.

Чому гардероб кожної жінки це територія натхнення та настрою

Чому гардероб - це територія натхнення та настрою (фото: Freepik)

Прибирайте зайве та давайте речам повітря

По-перше, це вбереже вас від додаткового шуму, який зазвичай заважає знайти потрібну річ.

По-друге, гардероб це не сміттєзвалище усіх незрозумілих речей, які сотню років припадають там пилом. Якщо ви не носите річ - приберіть її, вона точно займає місце потрібної вам речі, або заважає для пошуку потрібного одягу.

По-третє, речі мають свої емоції та енергетику, ви впевнені що хочете тримати це все у своєму просторі, якщо ця річ не несе нічого позитивного, окрім того, що вона просто у вас є.

Раніше ми розповідали про те, чому уггі не виходять з моди роками.

Також читайте наш матеріал про те, що таке мистецтво розумного шопінгу.

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