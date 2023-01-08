Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки

Взимку більшість людей перетворюється на чорно-сіру масу, і справжніх модниць так і тягне виділитися з натовпу. Прекрасний спосіб - обрати білий верхній одяг. Але як носити білі пуховики, пальта чи дублянки, щоб не бути схожими на "великий білий пельмень"?
Про це розповіла в Instagram Олена Шевченко, персональний стиліст.
Вертикаль завжди додає візуально зросту, та нейтралізує "пельменність" та об‘єм білих пуховиків. Візьміть довгий шарф та шапку. Бажано на 1-2 тони темніше або світліше вашого основного одягу.
Довгий пасок, зав'язаний так, щоб звисати вздовж вашого верхнього одягу, теж може бути вертикальною лінією.
Ми можемо умовно створити таку вертикальну лінію за допомогою темних плям внизу і вгорі образу.
Наприклад:
Світлі образи - це той випадок, коли сміливо можна міксувати різні температури кольорів та відтінки.
Головне, щоб вони були приблизно однакові за яскравістю. Молочний, з бежевим і коричневим будуть виглядати куди цікавіше ніж суцільно світлий образ.
Світлий колір відбиває світло, тому гладенькі білі речі виглядають пласко. Тому сміливо використовуйте різні фактури: пухнаста шубка, шкіряні штанці, фактурна в'язка шарфа та шапки - все це зробить образ гармонійнішим.
Як носити біле взимку (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Білий, молочний, світло-сірий - це той випадок коли можна додати безліч інших відтінків. Максимально освіжає мікс блакитного і біло.
"Тож не варто боятися білого кольору взимку, навпаки - це спосіб виділитися у натовпі", - підсумувала експекртка.
Раніше стилістка також розповіла, як правильно вибирати взуття онлайн.
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