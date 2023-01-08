Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста

Вертикальная линия

Вертикаль всегда придает визуально рост и нейтрализует "пельменность" и объем белых пуховиков. Возьмите длинный шарф и шапку. Желательно на 1-2 тона темнее или светлее вашей основной одежды.

Длинный пояс, завязанный так, чтобы свисать вдоль вашей верхней одежды, тоже может быть вертикальной линией.

Темные пятна

Мы можем условно создать такую вертикальную линию с помощью темных пятен внизу и вверху образа.

К примеру:

темная шапка и темная обувь

темный шарф и темная обувь

темный шарф и более темные брюки

темная сумка и темная обувь

Различные оттенки

Светлые образы – это тот случай, когда смело можно миксовать разные температуры цвета и оттенков.

Главное, чтобы они были примерно одинаковы по яркости. Молочный, с бежевым и коричневым будут смотреться куда интереснее, чем сплошь светлый образ.

Различные фактуры

Светлый цвет отражает свет, поэтому гладкие белые вещи выглядят плоско. Поэтому смело используйте разные фактуры: пушистая шубка, кожаные брюки, фактурная вязка шарфа и шапки – все это сделает образ более гармоничным.

Как носить белое зимой (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Микс белого и светлого цвета

Белый, молочный, светло-серый – это тот случай, когда можно добавить множество других оттенков. Максимально освежает микс голубого и белого.



"Так что не стоит бояться белого цвета зимой, наоборот – это способ выделиться в толпе", – подытожила эксперта.