Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста

Зимой большинство людей превращается в черно-серую массу, и настоящих модниц так и тянет выделиться из толпы. Прекрасный способ – выбрать белую верхнюю одежду. Но как носить белые пуховики, пальто или дубленки, чтобы не походить на "большой белый пельмень"?
Об этом рассказала в Instagram Елена Шевченко, персональный стилист.
Вертикаль всегда придает визуально рост и нейтрализует "пельменность" и объем белых пуховиков. Возьмите длинный шарф и шапку. Желательно на 1-2 тона темнее или светлее вашей основной одежды.
Длинный пояс, завязанный так, чтобы свисать вдоль вашей верхней одежды, тоже может быть вертикальной линией.
Мы можем условно создать такую вертикальную линию с помощью темных пятен внизу и вверху образа.
К примеру:
Светлые образы – это тот случай, когда смело можно миксовать разные температуры цвета и оттенков.
Главное, чтобы они были примерно одинаковы по яркости. Молочный, с бежевым и коричневым будут смотреться куда интереснее, чем сплошь светлый образ.
Светлый цвет отражает свет, поэтому гладкие белые вещи выглядят плоско. Поэтому смело используйте разные фактуры: пушистая шубка, кожаные брюки, фактурная вязка шарфа и шапки – все это сделает образ более гармоничным.
Как носить белое зимой (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Белый, молочный, светло-серый – это тот случай, когда можно добавить множество других оттенков. Максимально освежает микс голубого и белого.
"Так что не стоит бояться белого цвета зимой, наоборот – это способ выделиться в толпе", – подытожила эксперта.
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