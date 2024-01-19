Як назвати кота чи собаку. Найпопулярніші та прикольні клички
Обрати цікаву кличку для домашнього улюбленця - справа не з легких. Втім, визначитися з вибором цілком реально.
Як оригінально назвати собаку чи кішку, а також як правильно обрати кличку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Pets at Home та Love Pets.
Британський клуб любителів домашніх тварин створив рейтинг найбільш популярних кличок для тварин. Як виявилося, і собак, і котів люблять називати схожими та навіть однаковими іменами.
Найкращі клички для котів
- Луна (Luna)
- Майло (Milo)
- Сімба (Simba)
- Белла (Bella)
- Нала (Nala)
- Коко (Coco)
- Орео (Oreo)
- Уілоу (Willow)
- Кітті (Kitty)
- Локі (Loki)
Як красиво назвати кота (фото: freepik.com)
Найкращі клички для собак
- Луна (Luna)
- Тедді (Teddy)
- Майло (Milo)
- Лола (Lola)
- Коко (Coco)
- Дейзі (Daisy)
- Поппі (Poppy)
- Бадді (Buddy)
- Бейлі (Bailey)
- Уілоу (Willow)
Цікаві клички для собак (фото: freepik.com)
Як обрати кличку для кота чи собаки
Обирання кличок для собаки чи кота - це особливий момент, який визначається як вашими власними вподобаннями, так і індивідуальними рисами та характером тварини.
Варто враховувати декілька факторів:
- розмір і порода тварини - кличка має бути адаптована до "габаритів" пухнастика
- характер - якщо ваша тварина спокійна, ім'я може бути більш лагідним, якщо енергійна - жвавим, веселим
- колір очей та хутра тварини - ви можете підібрати кличку, яка буде описувати чотирилапого друга
- легкість вимови клички - обирайте ім'я, яке легко вимовляти, оскільки ви будете його використовувати щоденно.
Прикольні клички для тварин
Також ви можете обрати кумедне й оригінальне ім'я, яке буде підіймати вам настрій. Існують такі цікаві клички: Імбир, Клементин, Васабі, Ківі, Крекер, Віскі, Перчик, Манго, Чіп, Арахіс, Чері, Трюфель, Чеддер, Кебаб, Бозон, Денді, Джаз, Бурбон, Кактус, Клондайк, Вікінг, Буфер, Йода, Бонжур, Бруклін, Скотч.
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