Як назвати кота чи собаку. Найпопулярніші та прикольні клички

Обрати цікаву кличку для домашнього улюбленця - справа не з легких. Втім, визначитися з вибором цілком реально.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Pets at Home та Love Pets.

Як оригінально назвати собаку чи кішку, а також як правильно обрати кличку, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Британський клуб любителів домашніх тварин створив рейтинг найбільш популярних кличок для тварин. Як виявилося, і собак, і котів люблять називати схожими та навіть однаковими іменами.

Найкращі клички для котів

Луна (Luna)

Майло (Milo)

Сімба (Simba)

Белла (Bella)

Нала (Nala)

Коко (Coco)

Орео (Oreo)

Уілоу (Willow)

Кітті (Kitty)

Локі (Loki)

Як красиво назвати кота (фото: freepik.com)

Найкращі клички для собак

Луна (Luna)

Тедді (Teddy)

Майло (Milo)

Лола (Lola)

Коко (Coco)

Дейзі (Daisy)

Поппі (Poppy)

Бадді (Buddy)

Бейлі (Bailey)

Уілоу (Willow)

Цікаві клички для собак (фото: freepik.com)

Як обрати кличку для кота чи собаки

Обирання кличок для собаки чи кота - це особливий момент, який визначається як вашими власними вподобаннями, так і індивідуальними рисами та характером тварини.

Варто враховувати декілька факторів:

розмір і порода тварини - кличка має бути адаптована до "габаритів" пухнастика

характер - якщо ваша тварина спокійна, ім'я може бути більш лагідним, якщо енергійна - жвавим, веселим

колір очей та хутра тварини - ви можете підібрати кличку, яка буде описувати чотирилапого друга

легкість вимови клички - обирайте ім'я, яке легко вимовляти, оскільки ви будете його використовувати щоденно.

Прикольні клички для тварин

Також ви можете обрати кумедне й оригінальне ім'я, яке буде підіймати вам настрій. Існують такі цікаві клички: Імбир, Клементин, Васабі, Ківі, Крекер, Віскі, Перчик, Манго, Чіп, Арахіс, Чері, Трюфель, Чеддер, Кебаб, Бозон, Денді, Джаз, Бурбон, Кактус, Клондайк, Вікінг, Буфер, Йода, Бонжур, Бруклін, Скотч.