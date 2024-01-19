Как назвать кота или собаку. Самые популярные и прикольные клички
Выбрать интересную кличку для домашнего любимца - дело не из легких. Впрочем, определиться с выбором вполне реально.
Как оригинально назвать собаку или кошку, а также как правильно выбрать кличку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайты Pets at Home и Love Pets.
Британский клуб любителей домашних животных создал рейтинг самых популярных кличек для животных. Как оказалось, и собак, и кошек любят называть похожими и даже одинаковыми именами.
Лучшие клички для кошек
- Луна (Luna)
- Майло (Milo)
- Симба (Simba)
- Белла (Bella)
- Нала (Nala)
- Коко (Coco)
- Орео (Oreo)
- Уиллоу (Willow)
- Китти (Kitty)
- Локи (Loki)
Как красиво назвать кота (фото: freepik.com)
Лучшие клички для собак
- Луна (Luna)
- Тедди (Teddy)
- Майло (Milo)
- Лола (Lola)
- Коко (Coco)
- Дейзи (Daisy)
- Поппи (Poppy)
- Бадди (Будди)
- Бейли (Bailey)
- Уиллоу (Willow)
Интересные клички для собак (фото: freepik.com)
Как выбрать кличку для кота или собаки
Выбор кличек для собаки или кота - это особый момент, определяемый как вашими собственными предпочтениями, так и индивидуальными чертами и характером животного.
Следует учитывать несколько факторов:
- размер и порода животного - кличка должна быть адаптирована к "габаритам" пушистика
- характер - если ваше животное спокойное, имя может быть более кротким, если энергичное - живым, веселым
- цвет глаз и меха животного - вы можете подобрать кличку, которая будет описывать четырехлапого друга
- легкость произношения клички - выбирайте имя, которое легко произносить, поскольку вы будете его использовать ежедневно.
Прикольные клички для животных
Также вы можете выбрать забавное и оригинальное имя, которое будет поднимать настроение. Существуют такие интересные клички: Имбирь, Клементин, Васаби, Киви, Крекер, Виски, Перчик, Манго, Чип, Арахис, Чери, Трюфель, Чеддер, Кебаб, Бозон, Денди, Джаз, Бурбон, Кактус, Клондайк, Викинг, Буфер, Йода, Бонжур, Бруклин, Скотч.
Ранее мы уже рассказывали, что редкие птицы прилетели зимовать в Украину.
Кроме того, недавно стало известно, какая украинская купюра может принести вам 30 тысяч гривен.