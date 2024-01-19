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Как назвать кота или собаку. Самые популярные и прикольные клички

Пятница 19 января 2024 18:01
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Как назвать кота или собаку. Самые популярные и прикольные клички Как прикольно назвали кота (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Выбрать интересную кличку для домашнего любимца - дело не из легких. Впрочем, определиться с выбором вполне реально.

Как оригинально назвать собаку или кошку, а также как правильно выбрать кличку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: сайты Pets at Home и Love Pets.

Британский клуб любителей домашних животных создал рейтинг самых популярных кличек для животных. Как оказалось, и собак, и кошек любят называть похожими и даже одинаковыми именами.

Лучшие клички для кошек

  • Луна (Luna)
  • Майло (Milo)
  • Симба (Simba)
  • Белла (Bella)
  • Нала (Nala)
  • Коко (Coco)
  • Орео (Oreo)
  • Уиллоу (Willow)
  • Китти (Kitty)
  • Локи (Loki)

Как украинцам лучше всего называть кошек: классные имена и клички

Как красиво назвать кота (фото: freepik.com)

Лучшие клички для собак

  • Луна (Luna)
  • Тедди (Teddy)
  • Майло (Milo)
  • Лола (Lola)
  • Коко (Coco)
  • Дейзи (Daisy)
  • Поппи (Poppy)
  • Бадди (Будди)
  • Бейли (Bailey)
  • Уиллоу (Willow)

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Интересные клички для собак (фото: freepik.com)

Как выбрать кличку для кота или собаки

Выбор кличек для собаки или кота - это особый момент, определяемый как вашими собственными предпочтениями, так и индивидуальными чертами и характером животного.

Следует учитывать несколько факторов:

  • размер и порода животного - кличка должна быть адаптирована к "габаритам" пушистика
  • характер - если ваше животное спокойное, имя может быть более кротким, если энергичное - живым, веселым
  • цвет глаз и меха животного - вы можете подобрать кличку, которая будет описывать четырехлапого друга
  • легкость произношения клички - выбирайте имя, которое легко произносить, поскольку вы будете его использовать ежедневно.

Прикольные клички для животных

Также вы можете выбрать забавное и оригинальное имя, которое будет поднимать настроение. Существуют такие интересные клички: Имбирь, Клементин, Васаби, Киви, Крекер, Виски, Перчик, Манго, Чип, Арахис, Чери, Трюфель, Чеддер, Кебаб, Бозон, Денди, Джаз, Бурбон, Кактус, Клондайк, Викинг, Буфер, Йода, Бонжур, Бруклин, Скотч.

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