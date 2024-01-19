Как назвать кота или собаку. Самые популярные и прикольные клички

Выбрать интересную кличку для домашнего любимца - дело не из легких. Впрочем, определиться с выбором вполне реально.

При написании материала были использованы источники: сайты Pets at Home и Love Pets.

Как оригинально назвать собаку или кошку, а также как правильно выбрать кличку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Британский клуб любителей домашних животных создал рейтинг самых популярных кличек для животных. Как оказалось, и собак, и кошек любят называть похожими и даже одинаковыми именами.

Лучшие клички для кошек

Луна (Luna)

Майло (Milo)

Симба (Simba)

Белла (Bella)

Нала (Nala)

Коко (Coco)

Орео (Oreo)

Уиллоу (Willow)

Китти (Kitty)

Локи (Loki)

Как красиво назвать кота (фото: freepik.com)

Лучшие клички для собак

Луна (Luna)

Тедди (Teddy)

Майло (Milo)

Лола (Lola)

Коко (Coco)

Дейзи (Daisy)

Поппи (Poppy)

Бадди (Будди)

Бейли (Bailey)

Уиллоу (Willow)

Интересные клички для собак (фото: freepik.com)

Как выбрать кличку для кота или собаки

Выбор кличек для собаки или кота - это особый момент, определяемый как вашими собственными предпочтениями, так и индивидуальными чертами и характером животного.

Следует учитывать несколько факторов:

размер и порода животного - кличка должна быть адаптирована к "габаритам" пушистика

характер - если ваше животное спокойное, имя может быть более кротким, если энергичное - живым, веселым

цвет глаз и меха животного - вы можете подобрать кличку, которая будет описывать четырехлапого друга

легкость произношения клички - выбирайте имя, которое легко произносить, поскольку вы будете его использовать ежедневно.

Прикольные клички для животных

Также вы можете выбрать забавное и оригинальное имя, которое будет поднимать настроение. Существуют такие интересные клички: Имбирь, Клементин, Васаби, Киви, Крекер, Виски, Перчик, Манго, Чип, Арахис, Чери, Трюфель, Чеддер, Кебаб, Бозон, Денди, Джаз, Бурбон, Кактус, Клондайк, Викинг, Буфер, Йода, Бонжур, Бруклин, Скотч.