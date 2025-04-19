Як назвати дитину, яка народилася на Великдень: найкращі варіанти для хлопчика та дівчинки

Діти, народжені на Великдень, вважаються особливими, і для них з давніх-давен обирали імена, які мають силу захищати від зла та нещасть. А ще існує чимало цікавих прикмет про дітей, що народилися у велике свято.

У добірці РБК-Україна (проєкт Styler) зібрані найкращі варіанти імен для хлопчика і дівчинки, які народилися на велике свято.

Великдень - час чудес, і багато народних традицій пов’язують цей день із народженням особливих дітей, які мають бути щасливими та захищеними від усіх негараздів.

За давніми віруваннями, діти, народжені в цей день, отримують особливий оберіг. Тому імена, які дають таким малюкам, мають бути не лише красивими, але й змістовними.

Найкращі імена для хлопчика

Світозар - "той, хто несе світло". Ідеальне символічне ім’я для Великодня.

Василь - популярне християнське ім'я, означає "царський". Його часто давали хлопчикам, народженим на свята.

Олексій - захисник, охоронець. Вважалося, що дитина з таким іменем буде під захистом небес.

Левко - сильне й водночас лагідне ім’я, пов'язане з воскресінням і відродженням (лев - символ Ісуса у християнстві).

Богдан - "даний Богом". Ім'я з глибоким змістом для дитини, що з'явилася у світлий день.

Мирослав - "той, хто славить мир". Підходить для світлої, спокійної дитини.

Лука - апостол та євангеліст, один з найближчих учнів Христа

Найкращі імена для дівчинки

Ганна - старовинне ім'я, що означає "благодатна" або "милосердна".

Зоряна - символізує світло і надію. Уособлення ранкової зірки, як провісника нового дня.

Віра - одне з найсвітліших імен. Особливо актуальне для святкування Воскресіння.

Олеся - ніжне українське ім'я, що означає "свята", "чиста".

Ярина - давнє ім'я, що символізує весну, силу природи та жіночність.

Любава - ім'я зі значенням "любов". Підходить для дитини, яка з’явилася у день, коли святкують життя.

Анастасія - у перекладі з грецької означає "воскресіння". Одне з найтрадиційніших великодніх імен.

Світлана - символ світла, просвітлення. Ідеально підійде дитині, яка народилася на Світле свято.

Народні прикмети про дітей, що народилися на Великдень

Якщо дитина народилася на Великдень, її обов'язково повинні охрестити у церкві на святковій службі, щоб вона була захищена від злих сил.

Малюк, народжений в цей день, обов'язково повинен отримати ім’я, яке несе в собі значення світла і добра.

Вважалося, що діти, народжені на Великдень, будуть обдаровані здоров'ям та довгим життям, якщо на них протягом перших 40 днів ніхто не зможе навести зглаз.

Якщо хлопчик народився у Великдень - буде захисником родини, а дівчинка - берегинею домашнього вогнища.

"Від нього зло відскакує" - так казали про великодніх дітей, бо вірили: на них не діють ні зурочення, ні псування, бо вони "помазані святістю".

Ім'я дитині на Великдень слід давати з молитвою - це вважається оберегом на все життя.