Как назвать ребенка, родившегося на Пасху: лучшие варианты для мальчика и девочки
Дети, рожденные на Пасху, считаются особенными, и для них издавна выбирали имена, которые имеют силу защищать от зла и несчастий. А еще существует немало интересных примет о детях, родившихся в большой праздник.
В подборке РБК-Украина (проект Styler) собраны лучшие варианты имен для мальчика и девочки, которые родились на большой праздник.
Пасха - время чудес, и многие народные традиции связывают этот день с рождением особых детей, которые должны быть счастливыми и защищенными от всех невзгод.
По древним верованиям, дети, рожденные в этот день, получают особый оберег. Поэтому имена, которые дают таким малышам, должны быть не только красивыми, но и содержательными.
Лучшие имена для мальчика
Светозар - "тот, кто несет свет". Идеальное символическое имя для Пасхи.
Василий - популярное христианское имя, означает "царский". Его часто давали мальчикам, рожденным на праздники.
Алексей - защитник, хранитель, охранник. Считалось, что ребенок с таким именем будет под защитой небес.
Левко - сильное и одновременно ласковое имя, связанное с воскресением и возрождением (лев - символ Иисуса в христианстве).
Богдан - "данный Богом". Имя с глубоким смыслом для ребенка, появившегося в светлый день.
Мирослав - "тот, кто славит мир". Подходит для светлого, спокойного ребенка.
Лука - апостол и евангелист, один из ближайших учеников Христа.
Самые лучшие имена для девочки
Анна - старинное имя, означающее "благодатная" или "милосердная".
Зоряна - символизирует свет и надежду. Олицетворение утренней звезды, как предвестника нового дня.
Вера - одно из самых светлых имен. Особенно актуально для празднования Воскресения.
Олеся - нежное украинское имя, означающее "святая", "чистая".
Ярина - древнее имя, символизирующее весну, силу природы и женственность.
Любава - имя со значением "любовь". Подходит для ребенка, который появился в день, когда празднуют жизнь.
Анастасия - в переводе с греческого означает "воскресение". Одно из самых традиционных пасхальных имен.
Светлана - символ света, просветления. Идеально подойдет ребенку, который родился на Светлый праздник.
Народные приметы о детях, родившихся на Пасху
Если ребенок родился на Пасху, его обязательно должны окрестить в церкви на праздничной службе, чтобы он был защищен от злых сил.
Малыш, рожденный в этот день, обязательно должен получить имя, которое несет в себе значение света и добра.
Считалось, что дети, рожденные на Пасху, будут одарены здоровьем и долгой жизнью, если на них в течение первых 40 дней никто не сможет навести сглаз.
Если мальчик родился в Пасху - будет защитником семьи, а девочка - хранительницей домашнего очага.
"От него зло отскакивает" - так говорили о пасхальных детях, потому что верили: на них не действуют ни сглаз, ни порча, потому что они "помазаны святостью".
Имя ребенку на Пасху следует давать с молитвой - это считается оберегом на всю жизнь.
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При написании материала были использованы источники: книга "Украинские личные имена", Академический словарь украинских имен, Христианский календарь именин.