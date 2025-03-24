7 стародавніх українських імен, які давали сильним жінкам: більшість з них вже забута

В Україні з давніх-давен існували жіночі імена, які символізували красу, силу та глибокий сенс. У сучасному світі ці "перлини" вже майже забуті й зустріти володарку деяких імен зовсім непросто. Чи чули ви їх раніше?

Які українські жіночі імена символізують силу та красу, але канули в забуття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на 24tv .

Ім'я Чаруня має слов'янське походження і тісно пов'язане зі словом "чарівний". Його можна трактувати як "та, що володіє чарами" або "та, що чарує". Хоча це ім'я не має давнього історичного коріння, останнім часом воно стало популярним серед батьків, які прагнуть обрати для дитини щось незвичайне й особливе.

Маруня є жіночим варіантом імені Марун, яке походить з іранської культури. З перської мови "марун" перекладається як "коричневий". Це ім'я було поширене в Україні на початку XX століття, але нині майже не вживається.

Ім'я Стефанія утворене від чоловічого Стефан, що в перекладі з давньогрецької означає "вінець" або "діадема". В українській культурі воно почало набирати популярність у ХІХ столітті та залишається досить розповсюдженим до сьогодні.

Мокрина походить від слов'янського слова "мокрий". Це старовинне й рідкісне ім'я, яке іноді можна почути й сьогодні. У більшості випадків воно має жіночу форму, хоча існують чоловічі варіанти, як-от Мокрин і Мокринко.

Ім'я Радослава складається зі слів "рад" ("радість") та "слава" ("визнання", "почесність"). Його можна трактувати як "та, що приносить радість і славу". У давнину це ім'я часто давали тим, хто здобував визнання за свої подвиги у битвах чи походах.

Мелашка - рідкісне ім'я з невідомим точним походженням. Припускають, що воно може бути пов'язане з ім'ям Меланія, яке в перекладі з грецької означає "темна" або "чорна". Попри свою рідкість, це ім'я відоме у різних культурах світу.

Оріана - ім'я, що буквально означає "орійка", тобто жінка, пов'язана з країною орачів в українській міфології. Походить від імені отця Ора й вважається поетичною назвою України. У римській міфології Оріана була богинею ранкової зорі.

Маїна перекладається з латинської як "народжена в травні". Окрім того, ім'я пов'язують із грецькою богинею Майєю, яка уособлювала родючість і материнство в античній міфології.

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