Імена-обереги: 14 українських жіночих імен, які захищають від зла

З давніх-давен імена не просто давали людині для зручності - у них вкладали глибокий сенс, надію, захист. Деякі жіночі імена вважалися справжніми оберегами: вони мали оберігати від зла, приносити добро і допомагати у житті.

Які українські жіночі імена оберігають від всього лихого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Фахівці переконані: дівчата з іменами, які мають чітку чоловічу форму, отримують від природи потужний захист. Такі імена несуть у собі силу, витривалість і здатність долати життєві труднощі.

Особливо це стосується тих, у кого в імені є літера "р" - символ внутрішньої стійкості та рішучості. До цього переліку входять Олександра, Євгенія, Валерія, Антоніна, Владислава, Вікторія, Ольга та інші.

Жіночі імена з потужною енергетикою:

Олександра - ім'я, що означає "захисниця" й наділяє своїх власниць гордістю, відвагою та внутрішньою силою. Вони здатні поєднувати м’якість і рішучість, впевнено досягаючи своїх цілей.

Варвара - ім'я для незалежних та сміливих жінок. Воно має значення "дикунка", що символізує вільний дух і нестандартний погляд на світ.

Ольга - ім’я, пов’язане з величною княгинею Київської Русі. Його носійки — мудрі, стратегічно мислять та часто стають опорою для оточення.

Вікторія - означає "перемога". Жінки з цим ім'ям цілеспрямовані, сильні духом і здатні досягати великих звершень, не втрачаючи жіночності.

Віра - символізує впевненість і духовну стійкість. Її власниці мають особливий внутрішній світ, що допомагає їм зберігати рівновагу в будь-якій ситуації.

Дар'я - ім'я, що випромінює тепло й доброзичливість. Жінки з таким ім'ям товариські, елегантні й мають розвинену інтуїцію.

Маргарита - означає "перлина". Власниці цього імені володіють сильним характером, допитливістю та невичерпною енергією.

Валерія - ім’я, що надає своїм власницям творчий потенціал, жагу до знань і природну харизму. Вони завжди прагнуть розвитку й не зупиняються на досягнутому.

Євгенія - означає "благородна", і це проявляється в характері її власниць. Вони чуйні, доброзичливі, часто займаються соціальною діяльністю та надихають оточення.

Зоряна - символ зв'язку з небесними силами. Такі дівчата вважалися обраними, а їхнє ім'я - щитом від нечисті.

Мирослава - та, що прославляє мир. Це ім'я оберігає від конфліктів і приваблює душевну рівновагу.

Злата - означає "ворота", а ще - цінна, сильна, захищена. Таке ім'я надійно оберігало від бідності та втрат.

Ярослава - та, що славить силу. У давнину дівчат з цим ім'ям вважали наділеними вольовим характером, який відштовхує злі сили.

Лада - ім'я богині любові та злагоди. Вважалося, що дівчинка з таким ім'ям приносить у дім мир, а її ім'я буде щитом від нечисті.