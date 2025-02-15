Тисячолітні імена наших предків, які майже зникли: як у давні часи називали хлопчиків

Тисячу років тому імена наших предків не були схожими на сучасні. Вони мали глибокий зміст, відображали риси характеру, життєву місію чи навіть захист від злих сил. Деякі з них зникли безслідно, інші трансформувалися, а частина досі лишається загадкою.

Як звали наших предків і яке значення мали ці імена, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube українського історика Олександра Алфьорова.

Імена наших предків були не просто словами, а відображенням характеру, сили та навіть життєвої місії. Вони збереглися у давніх літописах, і серед них немає вигаданих "Сонцеславів" чи "Пресиламудрів", як часто припускають.

"Ці імена ми знаходимо у літописах, і вони дуже цікаві. Це не Сонцеслави чи Пресиламудри, як іноді думають. Серед них були такі, як Біловод, Будий, Борислав, Володислав, Мирослав, а також рідкісні імена, наприклад, Внізд, Нездило чи Чарг", - розповідає історик Алфьоров.

За його словами, чимало давніх імен відображали силу та хоробрість власника. Так, Добриня, Гордята чи Тур підкреслювали сміливість, а Желислав, Радислав і Доброслав символізували прагнення до слави та добробуту.

Деякі імена, наприклад, Дунай, Ольбех чи Здислав, були унікальними для тієї епохи, проте сьогодні зустрічаються дуже рідко.

Окремі імена мали особливий сенс, закладений у побажанні долі людини.

Наприклад, Молибог означало звернення до вищих сил, а Доброгост уособлювало гостинність та щедрість. Християнізація суттєво вплинула на традиції іменування, однак деякі стародавні імена збереглися донині.

"Нині ще можна зустріти імена Володислав, Мирослав і, рідше, Добриня. Але більшість із них, на жаль, майже зникла з ужитку", - підсумовує дослідник.

Перелік імен:

Біловод

Будий

Борислав

Борко

Вакій

Вишта

Внізд

Володислав

Воротислав

Гордята

Гурята

Добриня

Доброгост

Доброслав

Домажир

Дорожай

Дунай

Желислав

Жирослав

Завид

Здислав

Зернько

Кочкар

Мирослав

Молобог

Мстибог

Нажир

Недан

Нездило

Ольбег

Паук

Претич

Путята

Радислав

Род

Славн

Судомир

Судислав

Тур

Чак

Чарг

Шелф

Яволт

Яргун

Багато зі давніх слов’янських імен перестали використовуватись сучасними українцями через зміну культурних і релігійних орієнтирів. Одним з найбільш помітних впливів на зміну імен здійснило прийняття християнства на Русі.