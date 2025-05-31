UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Як називали веселих та дотепних українців у давнину? Подивіться, чи є тут ваше прізвище

Які прізвища у давнину давали веселим та дотепним українцям (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українські прізвища часто відображають не лише походження, а й характер. Якщо ваше прізвище звучить як Говорун, Балагура або Смішко - цілком можливо, що ваші предки були душею компанії.

Які прізвища давали веселим та дотепним українцям у давнину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на наукову роботу мовознавця Юрія Редька "Сучасні українські прізвища".

Багато українських прізвищ мають несподіване, але промовисте походження - вони виникли як віддзеркалення характеру або соціальної ролі їхніх носіїв.

Особливо це помітно в родових іменах, які закріпилися за харизматичними людьми: життєрадісними, дотепними, товариськими. Саме таких людей у народі називали "душею компанії", і прізвища це зберегли.

У своєму дослідженні "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юрій Редько звернув увагу на родові імена, які виникли завдяки гумору, легкій вдачі та здатності вести за собою.

Веселий, Веселун - очевидне посилання на життєрадісність, уміння жартувати й підіймати настрій іншим.

Сьогодні такі прізвища найчастіше зустрічаються у:

  • Дрогобичі (20 осіб)
  • Києві (19 осіб)
  • Харкові (14 осіб)

Жартовський, Жартун - прямо натякає на дотепність, почуття гумору, любов до веселощів. Імовірно, такі люди були невиправними жартівниками ще до того, як це стало модно.

Потішний - це не лише прізвище, а ще й характеристика людини, здатної розважати інших, приносити радість.

Зараз носії цього прізвища мешкають у:

  • Тернополі (6)
  • Сумах (2)
  • Мелітополі (1)

Смішко - від слова "сміх". Така людина сприймалася як весела, легка на підйом, жартівлива.

В Україні сьогодні зафіксовано 775 носіїв цього прізвища.

Найбільше їх мешкає у:

  • Орлянському (45)
  • Запоріжжі (40)
  • Вінниці (32)

Сміянець - ще один рід, що походив від поняття сміху. Проте вже у 2013 році прізвище Сміянець перестали фіксувати в офіційній статистиці. Імовірно, воно зникло або сильно трансформувалося.

Гомон, Гомонюк - утворені від слова "гомін". Такими іменами часто називали тих, хто любив поговорити або тримав бесіду у товаристві.

Балагур, Балагура - знову ж таки, прізвища для жартівників, імпровізаторів і душ компанії, здатних створити настрій будь-де.

Шутенко, Шута - від слова "шут", що колись означало придворного жартівника або просто веселуна. Ймовірно, такими іменами нагороджували за витончене вміння веселити оточення.

Грай, Граєвський - вказують на грайливу натуру, веселу вдачу, любов до розваг.

Говірко, Говорун - прізвища, що сигналізують, що перед вами комунікативна людина, яка не мовчатиме, коли інші вже втомилися.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
ІменаІсторія України