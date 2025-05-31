Как называли веселых и остроумных украинцев в древности? Посмотрите, есть ли здесь ваша фамилия

Многие украинские фамилии имеют неожиданное, но красноречивое происхождение - они возникли как отражение характера или социальной роли их носителей.

Особенно это заметно в родовых именах, которые закрепились за харизматичными людьми: жизнерадостными, остроумными, общительными. Именно таких людей в народе называли "душой компании", и фамилии это сохранили.

В своем исследовании "Современные украинские фамилии" языковед Юрий Редько обратил внимание на родовые имена, которые возникли благодаря юмору, легкому нраву и способности вести за собой.

Веселий, Веселун - очевидная ссылка на жизнерадостность, умение шутить и поднимать настроение другим.

Сегодня такие фамилии чаще всего встречаются в:

Дрогобыче (20 человек)

Киеве (19 человек)

Харькове (14 человек)

Жартовський, Жартун - прямо намекает на остроумие, чувство юмора, любовь к веселью. Вероятно, такие люди были неисправимыми шутниками еще до того, как это стало модно.

Потішний - это не только фамилия, но и характеристика человека, способного развлекать других, приносить радость.

Сейчас носители этой фамилии живут в:

Тернополе (6)

Сумах (2)

Мелитополе (1)

Смішко - от слова "смех". Такой человек воспринимался как веселый, легкий на подъем, шутливый.

В Украине сегодня зафиксировано 775 носителей этой фамилии.

Больше всего их проживает в:

Орлянском (45)

Запорожье (40)

Виннице (32)

Сміянець - еще один род, который происходил от понятия смеха. Однако уже в 2013 году фамилию Сміянець перестали фиксировать в официальной статистике. Вероятно, она исчезла или сильно трансформировалась.

Гомон, Гомонюк - образованы от слова "гомон". Такими именами часто называли тех, кто любил поговорить или держал беседу в обществе.

Балагур, Балагура - опять же, фамилии для шутников, импровизаторов и душ компании, способных создать настроение где угодно.

Шутенко, Шута - от слова "шут", что когда-то означало придворного шутника или просто весельчака. Вероятно, такими именами награждали за изящное умение веселить окружающих.

Грай, Граєвський - указывают на игривую натуру, веселый нрав, любовь к развлечениям.

Говірко, Говорун - фамилии, сигнализирующие, что перед вами коммуникативный человек, который не будет молчать, когда другие уже устали.