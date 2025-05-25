Ці українські прізвища носили купці та торговці: ваше теж може бути у списку
В Україні багато прізвищ походять від ремесел, занять або статусу їх носіїв. Особливу категорію становлять прізвища, які традиційно асоціювалися з підприємництвом та купецтвом. Ці прізвища можна вважати своєрідним "кодом" ділової активності предків.
Які прізвища давали українським бізнесменам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редька.
Дослідження українських прізвищ показують цікаву закономірність, пов’язану з підприємницькою діяльністю. Лише кілька прізвищ традиційно асоціюються з бізнесом, і всі вони мають спільний початок - літеру "к".
Це свідчить про певні історичні та соціальні особливості формування української ділової спільноти.
До списку прізвищ власників бізнесу з власними магазинами входять:
- Крамар
- Крамаренко
- Крамарук
- Крамарчук
Окрім того, відомі прізвища підприємців, які працювали у сфері торгівлі, але не володіли магазинами:
- Купець
- Купчик
- Купецька
Ці прізвища відображають історичні особливості формування підприємництва серед українців.
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