Палалюлька і Загубигорілка. Топ найрідкісніших українських прізвищ: чи є ваше у списку?
В Україні є старовинні прізвища, які носять менш як 100 людей. Вони вважаються рідкісними й поступово зникають із вжитку. Серед них є дуже дивні, які багато хто вважає вигаданими.
Які прізвища мають менш ніж сто носіїв, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на генеалогічне товариство Рідні.
Українські прізвища - це не просто слова, а частина історії, культури й індивідуальності кожної родини.
Серед сотень тисяч прізвищ є й такі, які можна зустріти лише у поодиноких випадках - їх носять менш як сто людей в усій країні.
Ці рідкісні прізвища часто мають незвичне звучання та цікаве походження, що робить їх справжньою родзинкою унікального культурного ландшафту України.
Афендік - 4 носії
Базика - 4 носії
Бандера - 22 носії
Безгрішна та Безгрішний - сумарно 10 носіїв
Безмозкий - 20 носіїв
Бідось - 35 носіїв
Брехун - 73 носії
Вірвікаша - 75 носіїв
Воїн - 74 носії
Гадюка - 39 носіїв
Гірчиця - 36 носіїв
Дзеркаль - 79 носіїв
Добрийдень - 4 носії
Деньдобрий - 46 носіїв
Добривечір - 21 носій
Загубигорилка - 19 носіїв
Загубинога - 23 носії
Золотко - 50 носіїв
Листопаденко - 3 носії
Ляля - 51 носій
Недайборщ - 92 носії
Непийпиво - 79 носіїв
Обійдихата - 47 носіїв
Палюлюлька - 22 носії
Печиборщ - 77 носіїв
Пиво - 79 носіїв
Поцілунок - 17 носіїв
Рильник - 7 носіїв
Річка - 40 носіїв
Убийсобака - 28 носіїв
Ангел - 36 носіїв
Ці прізвища - приклади багатства та різноманітності української культури, а також нагадування про унікальність кожної родини.
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