Як навчити кота "давати п'ять"? Тримайте покрокову інструкцію

Підготуйтеся до навчання

Для того, щоб навчити кота такому трюку, потрібно дотримуватися його розкладу. Ваші заняття мають бути короткими, не більше 5 хвилин, щоб кішка не почала нудьгувати або не розчарувалася.

Завжди стежте за мовою тіла тварини та дайте їй достатньо місця і часу, щоб вона займалася своїми справами.

Кішка буде швидше вчитися, якщо поруч не буде відволікаючих факторів. Найкраще обрати приміщення, де тварині комфортно і достатньо простору. Іграшки також варто відкласти, щоб не відволікатися.

Що вам знадобиться

Розвага в навчанні котів - це отримання винагороди. Щоб тварині було цікаво та приємно, використовуйте те, що їй подобається - невеликий шматочок ласощів, сухий корм.

Також можна використовувати клікер, якщо ваш кіт вже знає цей пристрій для дресирування. Клікер допомагає коту зв'язати бажану дію з винагородою.

Як навчити кота "давати п'ять"

Крок перший

Найкраще починати, коли кішка у сидячому положенні. Покажіть їй пакет з ласощами або потрясіть його, щоб привернути її увагу.

Крок другий

Тримайте ласощі в стиснутому кулаку перед котом. Їх природна цікавість спонукає спочатку понюхати або зловити вашу руку.

Як тільки лапа відірветься від землі, щоб торкнутися вашої руки, позначте їхню дію словом "так" або "клацанням", а потім частуванням. Повторіть цей процес кілька разів.

Не всі кішки одразу піднесуть лапу до вашої руки. Вони можуть почати з невеликих рухів прямо над землею. Винагороджуйте кота за найменше підняття лапи. Це дає їм зрозуміти, що вони на правильному шляху, і повторити дію.

Крок третій

Коли ваша кішка кілька разів торкнеться вашої руки лапою, ви можете почати додавати вибрану фразу. Пропонуючи руку, цього разу скажіть: "дай п'ять", а потім винагородіть її, коли вона торкнеться вашої руки.

Повторіть цей процес кілька разів - вашій кішці може знадобитися кілька сеансів, перш ніж вона впевнено торкнеться вашої руки, коли ви вимовляєте слова.

Крок четвертий

Кола ваша кішка навчиться торкатися вашої руки, ви можете змінити положення вашої руки. Підніміть відкриту долоню, поставивши їй "п'ять".

Попросіть її дати "п'ять" і винагородіть її, коли вона торкнеться вашої руки. Повторюйте цей процес, доки вона не буде впевнено та стабільно давати "п'ять" вашій руці.

Пам'ятайте, що терпіння є ключовим для котів. Поверніться на крок назад, якщо ваша кішка робить щось невпевнено.

Якщо вона втрачає інтерес, дайте їй тривалу перерву, перш ніж спробувати знову. Найкраще - короткі регулярні тренування.