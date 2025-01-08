5 тварин-довгожителів: вони можуть зустріти нове століття

У світі існує чимало тварин, які можуть похвалитися дивовижними рекордами довголіття. Деякі з них можуть жити століттями, навіть призупиняючи процес старіння.

Гренландська акула

Гренландська акула (фото: flickr.com, andyaj58 AJ)

Гренландські акули - істоти з найбільшою тривалістю життя серед хребетних. Найстаріші відомі особини, зафіксовані вченими, мають вік близько 400 років, хоча з великою похибкою можна припустити, що вони могли б прожити понад 500 років.

Дослідники вважають, що життя в таких холодних водах Північного Атлантичного та Північного Льодовитого океанів, ймовірно, сприяє уповільненню метаболічних процесів і біохімічної активності цих акул, продовжуючи їхню тривалість життя.

Вважається, що самки гренландських акул не готові до розмноження, поки їм не виповниться 156 років. Також відомо, що акули цього виду не мають нирок і вивідних шляхів. Сечовина з тіла тварини виводиться через її шкіру, внаслідок чого акуляче м'ясо містить високу концентрацію отруйних речовин.

Морський крокодил

Морський крокодил (фото: wikipedia.org)

Якщо вони доживають до дорослого віку, морські крокодили (Crocodylus porosus) зазвичай живуть понад 70 років. Точної інформації про їхню максимальну тривалість життя здебільшого бракує. Однак записи про двох довгожителів свідчать про те, що вони можуть прожити понад 120 років.

Наприклад, Кассіус - найбільший у світі крокодил у неволі - має вік до 120 років. Він був спійманий у 1984 році на ранчо в Австралії, і відтоді уримується в крокодилячому парку Marineland на острові Грін-Айленд. На той час його зріст становив 5,13 метра, що дало змогу експертам припустити, що йому було від 30 до 80 років.

Ще один морський крокодил-довгожитель - Містер Фреші, який, за оцінками експертів, прожив від 120 до 140 років. Крокодила у віці 80-100 років спіймали у Північному Квінсленді Стів Ірвін зі своїм батьком, у 1970 році. Потім рептилію перевезли до Австралійського зоопарку, де він прожив 40 років до своєї смерті у 2010 році.

Альдабрська черепаха

Альдабрська черепаха (фото: wikipedia.org, User Szilas)

Черепахи добре відомі як одні з тварин з найдовшою тривалістю життя. Одним з видів-довгожителів є гігантська черепаха Альдабра або Альдабрська черепаха, яка також є однією з найбільших черепах.

Ці рептилії, що походять з Сейшельських островів, зазвичай живуть до 150 років і досягають ваги до 250 кілограмів. Одна особина гігантської черепахи Альдабра жила в неволі в Індії, і вважалося, що їй було 250 років - її звали Аддавайта, вона померла в 2006 році.

Інша гігантська черепаха Альдабра на ім'я Джонатан, як повідомляється, має вік близько 192 роки і, можливо, є найстарішою сухопутною твариною, що живе на сьогодні. Наразі Джонатаном опікуються ветеринари на острові Святої Єлени.

Гренландські кити

Гренландський кит (фото: wikimedia.org User Holly Cheng)

Гренландські кити, що мешкають у крижаних водах Північного Льодовитого та Субарктичного океанів, вважаються найстарішими китами, що також робить їх ссавцями, які живуть найдовше.

Цікаво, що, проживаючи в полярних широтах, ці кити не люблять опинатися серед льодів, хоча й змушені прокладати собі шлях в крижинах.

Гренландські кити можуть жити понад 200 років, а статевої зрілості досягають приблизно у віці 25 років. Хоча гренландські кити сьогодні не перебувають під загрозою зникнення, вони виснажені комерційним полюванням і все ще стикаються із загрозою заплутування в рибальських знаряддях.

Гатерія

Гатерія або туатара (фото: wikipedia.org)

Туатари мають один з найповільніших темпів росту серед усіх рептилій - вони можуть жити близько 100 років. Проте, за припущеннями, гатерія може дожити і до 200 років в сприятливих умовах.

Ці ящероподібні тварини є найбільшими рептиліями Нової Зеландії і єдиними живими представниками ряду Rhynchocephalia. Іноді гатерій називають "живими скам'янілостями", оскільки вони не мають живих родичів.

Протягом майже 200 мільйонів років ці тварини проіснували без суттєвих змін будови. Наприклад, самці туатари мають гострі колючки на спині, якими вони приваблюють самок і захищаються від інших представників виду.