Как научить кота "давать пять"? Держите пошаговую инструкцию

Подготовьтесь к обучению

Для того чтобы научить кота такому трюку, нужно придерживаться его расписания. Ваши занятия должны быть короткими, не более 5 минут, чтобы кошка не начала скучать или не разочаровалась.

Всегда следите за языком тела животного и дайте ему достаточно места и времени, чтобы он занимался своими делами.

Кошка будет быстрее учиться, если рядом не будет отвлекающих факторов. Лучше всего выбрать помещение, где животному комфортно и достаточно пространства. Игрушки также стоит отложить, чтобы не отвлекаться.

Что вам понадобится

Развлечение в обучении кошек - это получение вознаграждения. Чтобы животному было интересно и приятно, используйте то, что ему нравится - небольшой кусочек лакомства, сухой корм.

Также можно использовать кликер, если ваш кот уже знает это устройство для дрессировки. Кликер помогает кошке связать желаемое действие с вознаграждением.

Как научить кота "давать пять"

Шаг первый

Лучше всего начинать, когда кошка в сидячем положении. Покажите ей пакет с лакомством или потрясите его, чтобы привлечь ее внимание.

Шаг второй

Держите лакомство в сжатом кулаке перед котом. Их естественное любопытство побуждает сначала понюхать или поймать вашу руку.

Как только лапа оторвется от земли, чтобы коснуться вашей руки, обозначьте их действие словом "да" или "щелчком", а затем угощением. Повторите этот процесс несколько раз.

Не все кошки сразу поднесут лапу к вашей руке. Они могут начать с небольших движений прямо над землей. Вознаграждайте кота за малейшее поднятие лапы. Это дает им понять, что они на правильном пути, и повторить действие.

Шаг третий

Когда ваша кошка несколько раз коснется вашей руки лапой, вы можете начать добавлять выбранную фразу. Предлагая руку, на этот раз скажите: "дай пять", а затем вознаградите ее, когда она коснется вашей руки.

Повторите этот процесс несколько раз - вашей кошке может потребоваться несколько сеансов, прежде чем она уверенно коснется вашей руки, когда вы произносите слова.

Шаг четвертый

Когда ваша кошка научится касаться вашей руки, вы можете изменить положение вашей руки. Поднимите открытую ладонь, поставив ей "пять".

Попросите ее дать "пять" и вознаградите ее, когда она коснется вашей руки. Повторяйте этот процесс, пока он не будет уверенно и стабильно давать "пять" вашей руке.

Помните, что терпение является ключевым для кошек. Вернитесь на шаг назад, если ваша кошка делает что-то неуверенно.

Если она теряет интерес, дайте ей длительный перерыв, прежде чем попробовать снова. Лучше всего - короткие регулярные тренировки.