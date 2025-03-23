Як навчити дитину самостійно засинати? Ось, які 5 речей мають знати батьки

Чи має дитина спати самостійно? Чи зашкодить дитині світло нічника у спальні? Такі запитання українці найчастіше ставлять батьки, коли мова йде про дитячий сон.

Що не варто робити перед сном?

Якщо ви хочете, щоб процес засинання дитини був швидким і комфортним, знизьте рівень активності у вечірній час. Весела біганина, стрибки, грайлива боротьба стимулюють нервову систему дитини та ускладнюють засинання.

Це також стосується комп’ютерних ігор та гаджетів - вимикайте їх за годину до сну. Відмовтесь від перегляду динамічних фільмів, які змушують дитину переживати. Під забороною емоційні розмови про поведінку, які можуть викликати стрес.

"Годувати дитину краще за 1,5-2 години до сну. Страва має бути легкою, а порція не дуже великою. Не давайте дітям перед сном солодощі (моя дитина взагалі не вживає цукор) або газовані напої - це може викликати стрибок енергії", - радить експертка.

Чи має дитина має спати окремо від батьків?

Протягом першого року життя дитини педіатри рекомендують батькам спати в одній кімнаті з немовлям, але в різних ліжках. Українські мами часто сплять з дитиною в одному ліжку. У першу чергу для того, щоб мати можливість заспокоїти малюка під час нічних повітряних тривог.

Психологи кажуть, що в цього є негативний бік медалі - у дитини, яка звикла спати з батьками, можуть бути проблеми з самостійним засинанням.

"Однозначної відповіді на питання "Чи мають діти спати у ліжку з батьками?" - немає. Наприклад, я зовсім не турбуюсь про те, що Аліса спить разом зі мною. Враховуючи, що у неї немає тата, а за вікном війна і донька прокидається від звуків сирени - поки не планую її відселяти у дитячу кімнату", - каже Юлія Кичила.

Вона переконана, що малюк може спати з батьками доти, доки це комфортно для всіх.

"Наразі мені так комфортно. Алісі теж. До того ж я не хочу розірвати цей близький зв’язок між нами. Як показує практика, бажання спати окремо у дитини виникає в 6-7 років, коли вона йде до школи. Тоді й можна починати привчати її до власного ліжка", - додала вона. Власниця мережі дитячих садочків HELLO KIDS, учасниця популярного телешоу "Супермама" Юлія Кичила та її донька Аліса

Як привчити дитину засинати самостійно?

Коли дитина тільки починає вчитися засинати самостійно, перший час важливо залишатись поруч з нею. Малюк має відчувати вашу присутність. Віддаляйтесь поступово, поки ваша відсутність не стане для нього звичною.

Також ви маєте привчити дитину засинати в один і той же час. Для дітей від 3 місяців до 6 років ідеальний проміжок - від 18.30 до 21.00.

Саме в цей період доби починає активно вироблятися мелатонін - гормон, який регулює сон та відповідає за роботу мозку. Якщо малюка вкласти у ліжко пізніше, часу на вироблення мелатоніну буде менше.

"Потрібно розуміти, що формування у дитини звички лягати спати о восьмій чи дев’ятій вечора - це тривалий процес. Він може зайняти кілька тижнів або й місяців. Ваше завдання у цей час: підтримувати дитину і не здаватися. На щастя, є лайфхаки, які допоможуть", - пояснює експертка.

Вона розповіла, які ритуали та дії потрібно робити ввечері разом з дитиною, щоб сон був чудовий.

"Щовечора у вас мають бути традиційні ритуали: купання, читання книги, прослуховування спокійної музики. За годину до сну відкрийте вікно і провітріть спальню. Ці процеси мають стати для дитини такими ж звичними, як щоденне чищення зубів. Тоді вона без жодних скандалів о дев’ятій буде лежати в ліжку", - каже Юлія Кичила.

Чи є користь від нічника?

Після трьох років у багатьох дітей виникає страх темряви. Відчути себе у безпеці засинаючи в окремій кімнаті, дитині допоможе світло нічника. Водночас у нічного світла є й недоліки.

Науково доведено, що надто яскраве або синє світло може пригнічувати вироблення мелатоніну. Ще один мінус: якщо ваша дитина звикла спати з нічником, їй буде важко заснути в інших умовах. Наприклад, в гостях у рідні або під час подорожей.

"Щодо вибору нічника є кілька рекомендацій від лікарів та психологів. Його світло має бути м’яким і тьмяним. Обирайте тепле жовте або оранжеве світло, оскільки ці кольори менше заважають виробленню мелатоніну. В кімнаті нічник потрібно розмістити так, щоб він не світив дитині в очі. Нічник може бути у вигляді улюбленої іграшки чи фігурки, що створить додатковий комфорт. Головне, про що треба пам’ятати: дитину потрібно поступово відлучати від нічника. Спочатку зменшуйте його яскравість, а потім і зовсім приберіть з кімнати", - радить фахівець.

Як зрозуміти, що дитина не висипається?

Найлегший спосіб зрозуміти чи достатньо спить ваша дитина - звіритись з рекомендаціями лікарів щодо дитячого сну.

Новонародженим радять спати 14-17 годин на добу

Немовлятам (4-11 місяців) - 12-15 годин на добу

Малюки (1-2 роки) мають проводити в ліжечку 11-14 годин

Дошкільнята (3-5 років) - 10-13 годин

Молодші школярі (6-13 років) - 9-11 годин.

Якщо вашій дитині не вистачає до норми 2-3 години, навряд чи вона буде прокидатися повною сил.

"Батьки можуть зрозуміти, що дитині не вистачає сну, проаналізувавши її емоційний стан та поведінку. Невиспана дитина виглядає втомленою, позіхає, її все дратує, вона не може сконцентруватись на іграх та навчанні", - каже Юлія.

Вона додала, що недосипання позначається й на апетиті. Саме це часто стає причиною того, що дитина відмовляється від сніданку.

"Дитина, яка лягла пізно і прокинулась рано, бо час йти до школи, проігнорує й улюблені пластівці з молоком, і смачний сендвіч. Раджу звернути увагу на швидкість засинання дитини. В ідеалі це 15-30 хвилин після вкладання в ліжко. Якщо процес триває довше - це привід для того, щоб змінити режим. В крайньому разі можна проконсультуватись з сомнологом", - резюмує експертка.

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