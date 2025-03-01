Ставите на ранок одразу кілька будильників? Ось чому так категорично не можна робити

Часто люди ставлять кілька будильників на ранок, аби прокинутися. Такі дії негативно впливають на психологічний та фізичний стан, що може серйозно порушити цикл сну людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Як можуть нашкодити будильники

Експертів зі сну та клінічний нейрофізіолог Хав’єр Альбарес розповів, що б агато людей мають звичку встановлювати кілька будильників щоранку з різних причин. Але це може завдати шкоди здоров'ю.

Прокидаючись щоранку під кілька будильників, ви порушуєте цикл швидкого сну. Це може спричинити інертність сну, підвищену сонливість, втому, перепади настрою, а також підвищити рівень кортизолу.

Щоразу, коли спрацьовує будильник, ви перебуваєте у стані реакції "бий або тікай". Прокидатися в такому стані кілька разів вранці - дуже стресово для організму.

REM-фаза - швидка фаза сну, яка допомагає обробляти емоції та щоденні переживання. Вона в основному зосереджена в другій половині ночі.

Пропустити одну годину сну означає не лише втрату значної частини повноцінного відпочинку, але й втрату значної кількості швидкого сну, який є критичним для підтримки емоційної рівноваги.

Спеціаліст підкреслив важливість хорош ого сну для загального психічного та фізичного здоров’я людини.

"Я вважаю сон одним із найважливіших аспектів свого здоров’я та життя. Сон неможливо замінити: це не розкіш, і коли ми його замінюємо, є наслідки", - додав він.

Чим шкідливе недосипання

Відсутність повноцінного сну може призвести до відчутних проблем, таких як збільшення ваги. Наприклад, труднощі із засипанням можуть корелювати з рівнем денної активності, тоді як стрес може бути пов’язаний із пробудженням вночі. Несподіваним союзником у боротьбі з певними видами безсоння є шафран, який впливає на рівень серотоніну та нейронну комунікацію.

Під час сну в організмі виробляються захисні речовини, які борються з хвороботворними мікробами - цитокіни. Тому при постійному недосипанні імунна система ослаблена, а організму буде важко боротися з хворобами.

Також в інтерв'ю РБК-Україна фітнес-тренер і нутриціолог Віктор Мандзяк розповідав, коли людина не висипається, в її крові підвищується рівень гормону голоду і знижується рівень гормону ситості, що проявляється в підвищеній харчовій поведінці.

Тому при недосипанні підвищується тяга до калорійної шкідливої їжі та втрачається контроль поведінки.

Недосипання діє на людину як стрес, тому людині у такому стані важко мислити і вона стає імпульсивною.

Вас може зацікавити