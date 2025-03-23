Как научить ребенка самостоятельно засыпать? Вот, какие 5 вещей должны знать родители
Должен ли ребенок спать самостоятельно? Навредит ли ребенку свет ночника в спальне? Такие вопросы украинцы чаще всего задают родители, когда речь идет о детском сне.
Ответы на них для РБК-Украина (проект Styler) дала владелица сети детских садов HELLO KIDS, участница популярного телешоу "Супермама" Юлия Кичила, которая воспитывает пятилетнюю дочь Алису.
Что не стоит делать перед сном?
Если вы хотите, чтобы процесс засыпания ребенка был быстрым и комфортным, снизьте уровень активности в вечернее время. Веселая беготня, прыжки, игривая борьба стимулируют нервную систему ребенка и затрудняют засыпание.
Это также касается компьютерных игр и гаджетов - выключайте их за час до сна. Откажитесь от просмотра динамичных фильмов, которые заставляют ребенка переживать. Под запретом эмоциональные разговоры о поведении, которые могут вызвать стресс.
"Кормить ребенка лучше за 1,5-2 часа до сна. Блюдо должно быть легким, а порция не очень большой. Не давайте детям перед сном сладости (мой ребенок вообще не употребляет сахар) или газированные напитки - это может вызвать скачок энергии", - советует эксперт.
Должен ли ребенок должен спать отдельно от родителей?
В течение первого года жизни ребенка педиатры рекомендуют родителям спать в одной комнате с младенцем, но в разных кроватях. Украинские мамы часто спят с ребенком в одной кровати. В первую очередь для того, чтобы иметь возможность успокоить малыша во время ночных воздушных тревог.
Психологи говорят, что у этого есть негативная сторона медали - у ребенка, который привык спать с родителями, могут быть проблемы с самостоятельным засыпанием.
"Однозначного ответа на вопрос "Должны ли дети спать в постели с родителями?" - нет. Например, я совсем не беспокоюсь о том, что Алиса спит вместе со мной. Учитывая, что у нее нет папы, а за окном война и дочь просыпается от звуков сирены - пока не планирую ее отселять в детскую комнату", - говорит Юлия Кичила.
Она убеждена, что малыш может спать с родителями до тех пор, пока это комфортно для всех.
"Сейчас мне так комфортно. Алисе тоже. К тому же я не хочу разорвать эту близкую связь между нами. Как показывает практика, желание спать отдельно у ребенка возникает в 6-7 лет, когда он идет в школу. Тогда и можно начинать приучать его к собственной кровати", - добавила она. Владелица сети детских садов HELLO KIDS, участница популярного телешоу "Супермама" Юлия Кичила и ее дочь Алиса
Как приучить ребенка засыпать самостоятельно?
Когда ребенок только начинает учиться засыпать самостоятельно, первое время важно оставаться рядом с ним. Малыш должен чувствовать ваше присутствие. Отдаляйтесь постепенно, пока ваше отсутствие не станет для него привычным.
Также вы должны приучить ребенка засыпать в одно и то же время. Для детей от 3 месяцев до 6 лет идеальный промежуток - от 18.30 до 21.00.
Именно в этот период суток начинает активно вырабатываться мелатонин - гормон, который регулирует сон и отвечает за работу мозга. Если малыша уложить в постель позже, времени на выработку мелатонина будет меньше.
"Нужно понимать, что формирование у ребенка привычки ложиться спать в восемь или девять вечера - это длительный процесс. Он может занять несколько недель или даже месяцев. Ваша задача в это время: поддерживать ребенка и не сдаваться. К счастью, есть лайфхаки, которые помогут", - объясняет эксперт.
Она рассказала, какие ритуалы и действия нужно делать вечером вместе с ребенком, чтобы сон был замечательный.
"Каждый вечер у вас должны быть традиционные ритуалы: купание, чтение книги, прослушивание спокойной музыки. За час до сна откройте окно и проветрите спальню. Эти процессы должны стать для ребенка такими же привычными, как ежедневная чистка зубов. Тогда он без всяких скандалов в девять будет лежать в постели", - говорит Юлия Кичила.
Есть ли польза от ночника?
После трех лет у многих детей возникает страх темноты. Почувствовать себя в безопасности засыпая в отдельной комнате, ребенку поможет свет ночника. В то же время у ночного света есть и недостатки.
Научно доказано, что слишком яркий или синий свет может подавлять выработку мелатонина. Еще один минус: если ваш ребенок привык спать с ночником, ему будет трудно заснуть в других условиях. Например, в гостях у родни или во время путешествий.
"По выбору ночника есть несколько рекомендаций от врачей и психологов. Его свет должен быть мягким и тусклым. Выбирайте теплый желтый или оранжевый свет, поскольку эти цвета меньше мешают выработке мелатонина. В комнате ночник нужно разместить так, чтобы он не светил ребенку в глаза. Ночник может быть в виде любимой игрушки или фигурки, что создаст дополнительный комфорт. Главное, о чем надо помнить: ребенка нужно постепенно отлучать от ночника. Сначала уменьшайте его яркость, а потом и вовсе уберите из комнаты", - советует специалист.
Как понять, что ребенок не высыпается?
Самый легкий способ понять достаточно ли спит ваш ребенок - свериться с рекомендациями врачей по детскому сну.
- Новорожденным советуют спать 14-17 часов в сутки
- Младенцам (4-11 месяцев) - 12-15 часов в сутки
- Малыши (1-2 года) должны проводить в кроватке 11-14 часов
- Дошкольники (3-5 лет) - 10-13 часов
- Младшие школьники (6-13 лет) - 9-11 часов.
Если вашему ребенку не хватает до нормы 2-3 часа, вряд ли он будет просыпаться полным сил.
"Родители могут понять, что ребенку не хватает сна, проанализировав его эмоциональное состояние и поведение. Невыспавшийся ребенок выглядит уставшим, зевает, его все раздражает, он не может сконцентрироваться на играх и учебе", - говорит Юлия.
Она добавила, что недосыпание сказывается и на аппетите. Именно это часто становится причиной того, что ребенок отказывается от завтрака.
"Ребенок, который лег поздно и проснулся рано, потому что пора идти в школу, проигнорирует и любимые хлопья с молоком, и вкусный сэндвич. Советую обратить внимание на скорость засыпания ребенка. В идеале это 15-30 минут после укладывания в постель. Если процесс длится дольше - это повод для того, чтобы изменить режим. В крайнем случае можно проконсультироваться с сомнологом", - резюмирует эксперт.
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