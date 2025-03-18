Що робити, якщо свекруха нав’язує свої методи виховання дитини?

Виховання дитини - завжди гаряча тема в родині. І якщо молоді батьки намагаються знайти власний підхід, то бабусі, особливо свекрухи, можуть мати свої погляди на те, "як правильно". "А ми вас так виховували!", "У наш час такого не було!", "Не тримай його на руках, звикне!" - знайомо? Що ж робити, коли свекруха не просто ділиться досвідом, а наполягає, що її методи - єдино правильні?

Як реагувати на нав'язування методики виховання від свекрухи так, щоб не пересваритися, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Спокій і ще раз спокій

Головне правило - не вступати в конфронтацію. Різкі відповіді або образи лише загострять ситуацію.

"Навіть якщо всередині вас закипає злість, зробіть паузу, вдихніть і спробуйте відповісти спокійно", - радить експерт.

Встановіть кордони

Ви - батьки, і тільки ви вирішуєте, як виховувати свою дитину. Якщо свекруха наполягає на своєму, можна м’яко, але твердо сказати: "Ми вдячні за ваш досвід, але хочемо виховувати дитину по-своєму". Повторюйте це щоразу, коли вона намагається тиснути.

Залучіть чоловіка

Якщо розмови не дають результату, попросіть чоловіка поговорити з мамою. Часто свекрухи більше дослухаються до своїх синів, ніж до невісток. Важливо, щоб він теж підтримував ваші підходи у вихованні.

Використовуйте "ефект згоди"

Якщо свекруха знову дає непрохані поради, можна сказати: "Так, цікава ідея! Ми подумаємо про це". "Дякую, ми врахуємо вашу думку".

"Це дає їй відчуття, що її слухають, але рішення все одно залишається за вами", - пояснив фахівець.

Виберіть, де можна поступитися

Не всі поради свекрухи погані. Десь можна піти на компроміс - наприклад, дозволити їй розповідати казки "зі свого дитинства" або інколи балувати онука чимось смачненьким.

"Але якщо мова йде про здоров’я, безпеку чи ключові принципи виховання - тут межі повинні бути чіткими", - підкреслив коуч. Не всі методи виховання свекрухи - погані. Інколи варто дослухатися порад (фото: freepik.com)

Якщо кордони не працюють - обмежте контакт

Якщо свекруха ігнорує ваші прохання та продовжує нав’язувати свої методи, доведеться зменшити її вплив на дитину.

"Наприклад, якщо вона наполягає на фізичних покараннях чи заборонених продуктах - краще звести її контакти з онуком до мінімуму", - додав фахівець.

Головне правило: спокій, твердість і повага

Нав’язливі поради свекрухи - поширена ситуація, але з нею можна впоратися.

"Головне - не переходити на конфлікт, а м’яко, але впевнено відстоювати своє право виховувати дитину так, як вам здається правильним. І пам’ятайте: ви - батьки, і саме ви вирішуєте, що найкраще для вашої дитини", - резюмує Віталій Курсік.

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