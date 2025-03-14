Цей метод з Японії допоможе заснути ввечері за кілька хвилин

Боротьба з безсонними ночами може завдати шкоди здоров'ю. Названо простий метод з Японії, який допоможе заснути швидко та без будь-яких зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Деталі методу

Фахівець зі сну Хіроші Такеда розкрила японський метод, який допомагає людям швидко заснути.

За її словами, багато людей в Японії обирають метод Шикібутона, який передбачає використання тонкого матраца, що згортається, який призначений для використання на підлозі.

"М’який матрац може призводити до поганого вирівнювання хребта. Тоді як твердіша поверхня, як шикібутон, утримує хребет у нейтральному положенні, зменшує точки тиску та покращує кровообіг, допомагаючи тілу швидше розслабитися", - додала експерт.

Як застосувати

Для тих, хто хоче застосувати цей метод у власній спальні, варто дотримуватись наведених нижче порад.

Спробуйте гречану подушку (Sobakawa)

Ці подушки поширені в Японії. Вони наповнені гречаним лушпинням, яке пропонує чудову підтримку та покращений потік повітря.

На відміну від піни з ефектом пам’яті, вони не затримують тепло, тому голова залишається прохолодною протягом ночі.

Змініть місце для сну

Прийміть мінімалістичну, спокійну естетику японського інтер’єру, щоб зменшити розумову стимуляцію перед сном.

Залиште лише основні меблі в спальні та уникайте надмірного декору.

Знизьте температуру в кімнаті

Більш прохолодне середовище для сну (приблизно 16-19°C) викликає вивільнення мелатоніну та сприяє швидшому засинанню.

Практикуйте техніку дихання 4-7-8

Цей популярний японський метод релаксації включає вдих протягом 4 секунд, затримку протягом 7 і видих протягом 8 секунд. Це допомагає уповільнити серцевий ритм і сигналізує нервовій системі розслабитися.

Дорослим потрібно спати приблизно від 7 до 9 годин за ніч, хоча індивідуальні потреби можуть відрізнятися залежно від віку, здоров’я та особистих обставин.