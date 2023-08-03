Як написати резюме, яке "захочуть" усі роботодавці: поради рекрутера

Ринок праці в Україні продовжує відновлюватися після тривалого застою у зв'язку з воєнним станом. У багатьох регіонах з'являються нові вакансії та навіть ростуть зарплати. І коли конкуренція виходить на новий рівень, резюме стає саме тим, що може виділити вас серед сотень тисяч шукачів роботи чи кандидатів на одну посаду.

Як написати привабливе для роботодавця резюме - детальніше читайте в матеріалі Styler нижче.

На що найперше дивляться рекрутери

Насамперед роботодавці перевіряють, чи відповідає резюме кандидата вимогам конкретної вакансії та чи має кандидат релевантний досвід для цієї позиції. Якщо ви відправляєте резюме на вакансію, яка не збігається з цими факторами, то, ймовірно, вам відмовлять.

"Роботодавці також оцінюють досвід кандидата, зокрема, роботу на попередніх місцях, тривалість роботи в одній компанії, чи був вертикальний/горизонтальний розвиток на позиції", - розповідає рекрутер Work.ua Ніна Петрук.

І лише після цього компанія перегляне ваші ключові навички та професійні вміння, які ви вказали.

Але навіть попри це досвід і навички мають велике значення в успішності резюме. Намагайтеся збалансувати ці два показники та однаково їх продемонструвати.

Ви можете отримати бажану вакансію, навіть не маючи відповідного досвіду (фото: Freepik)

Разом із тим сьогодні досвід є не завжди обов'язковим, якщо у вас є добре розвинені навички та бажання.

"Не забувайте, що краще підкреслювати ті навички, які є справді актуальними для цієї посади. Намагайтеся давати конкретні приклади або досягнення, які підтверджують вашу компетентність", - радить експерт.

Перелік того, що можна додати, якщо у вас немає досвіду:

онлайн-курси

воркшопи

сертифікати

досвід стажування

профільні курси

короткий мотиваційний чи супровідний лист

Якщо ж у вас є цінний досвід, покажіть досягнення та результати. Простіше кажучи, важливо показувати реальні приклади того, що вам вдалося зробити на попередньому місці роботи.

Що не потрібно писати в резюме

Особиста інформація. Не пишіть про свій сімейний стан, вік, релігійні переконання, національність чи інші особисті аспекти, які не мають прямого відношення до вашої професії.

Неактуальний досвід. Якщо у вас був досвід, який не стосується кар'єри чи він відбувся багато років тому, краще не додавати цю інформацію. Але тільки тоді, коли ця інформація не є ключовою для вакансії.

Занадто великий блок про освіту. Не потрібно перераховувати всі навчальні курси та семінари, які ви коли проходили. Вкажіть лише найбільш значущі для вашої професійної кар'єри чи ті, які є актуальними для посади, на яку ви претендуєте.

Забагато подробиць про попередні місця роботи. Уникайте занадто детального опису завдань, які ви виконували на попередніх посадах, особливо якщо це не має прямого відношення до позиції, на яку ви претендуєте. Будьте лаконічними та об'єктивними: краще вказати основні обов'язки та досягнення, щоб розкрити свій професійний досвід.

Часто можна знайти рекомендації про те, що непотрібно вказувати розмір бажаної заробітної плати. Але Ніна Петрук навпаки радить це робити.

"Якщо ви відгукуєтесь на вакансію, де зарплатна гілка нижче ваших очікувань, то варто або скоректувати їх, або вказати в резюме, що ви готові до обговорення. Наприклад, кандидат розглядає зарплату 15-20 тисяч, а в резюме вказано 20 тисяч як верхній діапазон і відгукується на вакансію з зарплатою 17 тисяч, наприклад", - наводить приклад експерт.

У такій ситуації й компанія, і шукач роботи не виправдають очікування один одного та даремно витратять час.

Проте якщо компанія чи вакансія вас дуже зацікавили, обговоріть ваші очікування та зарплату на співбесіді. Це дозволить отримати більше інформації про позицію, а роботодавцю - краще оцінити вас.

Зробіть своє резюме лаконічним і таким, яке буде розкривати вас як професіонала (фото: Freepik)

Резюме - не запорука успіху

Попри те, що резюме значно пришвидшує процес пошуку роботи, це не "чарівна пігулка", яка зробить усе за вас. Тобто недостатньо просто розмістити його на сайті з вакансіями.

"Важливо бути активним у пошуку роботи, брати участь у співбесідах, а також вдосконалювати свої навички та здобувати додатковий досвід, якщо це необхідно. Пошук роботи є комплексним процесом, який складається з декількох етапів", - пояснює Петрук.

Ваш відгук на вакансію створює конкуренцію з іншими кандидатами, а правильно складене резюме з потрібним досвідом обов'язково приверне увагу роботодавця. Тому працюйте і зі своїм резюме, і з прагненням чогось досягти.