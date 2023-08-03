В Україні хочуть підвищити розмір допомоги з безробіття: кому і на скільки

Мінімальний розмір виплат з безробіття хочуть переглянути та збільшити. Наразі ця ініціатива перебуває на стадії розгляду і якщо її затвердять, то сума допомоги збільшиться у півтора раза.

Як змінити розмір допомоги

На цей час в Україні мінімальна допомога щодо безробіття становить 1000 гривень. У документі ФПУ пропонується збільшити розмір такої виплати до 1500 гривень.

Таку суму зможуть отримувати:

Люди без страхового стажу

Ті, хто працював протягом останнього року менш як 7 місяців

Якщо людина набула офіційного статусу безробітного, то їй виплати нараховують у розмірі мінімальної заробітної плати. У 2023 році ця сума становить 6700 гривень. Більше цієї суми нараховувати не можуть.

Хто може отримати статус безробітного

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону, отримати статус безробітного можуть:

особи працездатного віку до призначення пенсії (у тому числі на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку чи інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні взятися за роботу;

особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію з інвалідності або соціальної допомоги;

особи молодше 16 років, які працювали та звільнені у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням штату;

самотні матері/батько, які доглядають дитину з інвалідністю, і хтось із батьків, усиновителів, вихователів дитячого будинку сімейного типу, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на надбавки з догляду.

Як отримати статус безробітного

Для отримання статусу безробітного та оформлення грошової допомоги необхідно подати заяву:

Через вебпортал або мобільний додаток - до центру зайнятості

Особисто звернутися до найближчого центру зайнятості

Варто зазначити, що окрім списку всіх необхідних документів та відомостей про попередні місця роботи, потрібно також надати військово-обліковий документ.

Скільки виплачуватимуть допомогу з безробіття

Під час війни статус безробітного надають з першого дня реєстрації, виплати відповідно також.

Допомога з безробіття виплачуватимуть протягом 90 днів. Особам передпенсійного віку з достатнім страховим стажем – 360 календарних днів.