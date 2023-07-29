5 типових помилок у резюме, через які вас не беруть на роботу

Резюме - це, фактично, знайомство потенційного роботодавця з працівником. Саме від того, наскільки воно правильно складене, залежать шанси людини на працевлаштування.

Про те, яких помилок варто уникати у резюме, читайте у матеріалі нижче.

Перетворюєте своє резюме на поему

Найчастіше люди прагнуть себе виставити у найкращому світлі перед потенційним керівництвом. Іноді вони забувають, що резюме має бути в офіційно-діловому стилі, але вони пишуть собі хвалебні оди. Це як мінімум виглядає дивно, а ще це викликає мало довіри. Ви можете скласти враження хвалька.

При складанні резюме постарайтесь бути критичним до себе. Пропишіть інформацію чітко та лаконічно. Не додавайте деталей там, де цього не потрібно.

Прописуєте у резюме багато банальностей

Якщо ви претендуєте на високу посаду, а при цьому вказуєте, що ви вправний користувач інтернету і володієте фотошопом, то цим тільки відштовхнете від свого резюме.

Варто вказати, які курси у даній сфері ви пройшли, можливо маєте якісь особисті напрацювання чи навіть ідеї. Пропишіть скількома мовами ви володієте і як їх можна буде використати на цій посаді.

Хвалитесь місцем роботи, а не досвідом

Деякі люди думають, що чим більше у вас місць роботи у минулому - тим краще. Втім роботодавець зазвичай не хоче наймати людину, яка за 3 роки змінила 5 робіт. Оскільки є ризики, що він навчатиме вас і вводитиме у курс справ пів року, а ще за пів року ви підете від нього.

Тому акцентуйте саме на своєму досвіді, перерахуйте, які саме навички ви здобули на попередніх місцях роботи.

Не додаєте рекомендацій

До резюме варто прикріплювати ще й рекомендації. Скоріш за все роботодавець не перевірятиме достовірність ваших слів, але прибріхувати не можна. Загалом наявність рекомендації справить враження скрупульозної та відповідальної людини.

Та й зрештою, саме це може стати ключовим для потенційного роботодавця. Адже насправді рекомендації до резюме додає не багато людей.

Не прикріплюєте посилання на свої соцмережі

Соціальні мережі можуть багато чого розповісти про людину - чим ви захоплюєтесь, чи відгукуєтесь на суспільно важливі теми та й навіть, чи ходите у відпустки. Але коли прикріплюєте свій профіль до резюме, перевірте, чи він не закритий для людей, які поки не у списку ваших друзів.